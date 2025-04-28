فوز مريح لـ «النواخذة» و«غلف يونايتد» في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق دبا فوزاً ثميناً على ضيفه «غلف إف سي» بنتيجة (3-1)، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ورفع «النواخذة» رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد «غلف إف سي» عند سبع نقاط في المركز الأخير على لائحة الترتيب.

وسجّل أهداف دبا نجمه البرازيلي دايغو دا سيلفا (هدفان) في الدقيقتين 44 و52، ومواطنه سايمون دي باروي (84)، وللفريق الضيف السنغالي لاسانا كامارا (25).

وتغلب فريق غلف يونايتد على ضيفه فريق الإمارات برباعية نظيفة سجلها الهولندي لارس فيلدفيك (هاتريك) في الدقائق 47 و69 و88، والكاميروني سيدرك نانا (13)، ليصبح رصيد «غلف يونايتد» 23 نقطة في المركز العاشر، وبقي رصيد «الصقور» عند 30 نقطة في المركز السابع.

وتعادل الفجيرة مع ضيفه يونايتد (2-2)، وسجّل لأصحاب الأرض الغاني باسط سيدو (27)، والفرنسي ساندر بنبشير (52)، وللضيوف البرتغالي صامويل لوبيس في الدقيقة الأولى، والأردني عثمان جمال الدين (43).

ورفع الفجيرة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، مقابل 41 نقطة لفريق يونايتد في المركز الرابع.