الشارقة يتأخر خطوة جديدة في سباق الدوري

ابتعد الشارقة خطوة جديدة في صراعه على لقب دوري أدنوك للمحترفين إثر تعادله 1-1 أمام الجزيرة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان الجزيرة صاحب الأفضلية في البداية وتمكن من تعزيز أفضليته لهدف من ضربة جزاء، تحصل عليها وسددها نيكسنيس كيبانو، بعدما لمست الكرة يد اللاعب محمد عبدالباسط، ليضعها بنجاح على يمين الحارس، "11".

وظل الجزيرة على تفوقه بعد الهدف وتحصل على العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تزيد من غلة الأهداف، وكان أبرزها تلك التي أضاعها، ميلو وهو قريب من المرمى.

وأظهر الشارقة ردت فعل قوية مع مرور نصف ساعة، وكاد أن يتحصل على التعادل من هجمة بفرصتين، فسدد في الأولى بيرو، وارتدت من يدي علي خصيف، أمام فراس بالعربي، ليتابعها في الشباك، الا أن حارس الجزيرة تصدى للعبة بكفاءة عالية.

وقبل نهاية الحصة الأولى، توغل فراس بالعربي داخل صندوق الجزيرة، ليتعرض للشد من خليفة الحمادي، فاحتسبها الحكم الروماني، كوفاكس إستفان، ضربة جزاء دون العودة لتقنية الفار، ونفذها بالعربي بنجاح داخل المرمى.

وجاء الشوط الثاني أقل بكثير عن سابقة، وبدا وكان الفريقان راضيان بالتعادل، ولم تشهد الدقائق الـ45 سوى فرصة وحيدة سنحت للبديل عمر تراوري، من انفراد بالمرمى، لكن الحارس عادل الحوسني، أنقذها الموقف في توقيت مثالي.

وبذلك يرفع الشارقة رصيده إلى 45 نقطة، في المركز الثاني، والجزيرة إلى 32 نقطة، ليظل في المركز السابع.