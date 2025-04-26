«طيران الإمارات» تمدد رعايتها لـ «أولمبيك ليون» حتى 2030

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تمديد شراكتها مع نادي أولمبيك ليون، أحد أبرز الأندية في الدوري الفرنسي، لتبقى الناقلة راعياً رسمياً لقميص الفريق لمدة خمس سنوات إضافية، حتى نهاية موسم 2029-2030.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في «طيران الإمارات» بطرس بطرس: «نفخر بالإعلان عن تمديد شراكتنا مع نادي أولمبيك ليون، أحد أكثر الفرق شعبية وتقديراً في فرنسا، حيث بدأت شراكتنا مع النادي في عام 2020، وأسهمت بشكل كبير في تعزيز الحضور العالمي لعلامة (طيران الإمارات)».

من جانبه، قال مالك أولمبيك ليون الرئيس التنفيذي لمجموعة إيغل لكرة القدم، جون تيكستور: «يسعدنا أن نواصل مسيرتنا مع (طيران الإمارات) لخمس مواسم جديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في المستقبل. لقد بنينا علاقة من الثقة والتفاهم المتبادل منذ عام 2020، ونتطلع إلى تقديم لحظات كروية لا تُنسى لجماهيرنا، مملوءة بالمشاركة والحماسة والاستمتاع بكرة القدم».

وستواصل «طيران الإمارات» رعاية قميص نادي أولمبيك ليون، حيث سيبقى شعارها المميز «Fly Better» على قمصان اللاعبين وملابس التدريب خلال جميع مباريات الفريق، بما في ذلك مباريات الدوري الفرنسي والمسابقات الأوروبية، حتى 30 يونيو 2030.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً حصول «طيران الإمارات» على حضور بارز لعلامتها التجارية داخل ملعب غروباما، إلى جانب باقات ضيافة، وإمكانية الوصول إلى اللاعبين، وحقوق تسويقية وإعلانية ورقمية عبر قنوات النادي المختلفة.