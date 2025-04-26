3 مباريات في دوري «الهواة».. والأنظار على لقاء الجزيرة الحمراء والعربي

تنطلق عند الساعة 17:55 من مساء اليوم، الجولة الـ25 لدوري الدرجة الأولى، إذ تقام ثلاث مباريات، يلتقي فيها الجزيرة الحمراء مع العربي، والحمرية مع مصفوت، والذيد مع «مجد».

وتستكمل المباريات يوم غدٍ في التوقيت ذاته، إذ يلتقي الفجيرة مع «يونايتد»، و«غلف يونايتد» مع الإمارات، ودبا مع «غلف إف سي».

وتعتبر مباراة الجزيرة الحمراء والعربي أهم مباريات اليوم، إذ يتطلع العربي إلى الفوز والعودة إلى المنافسة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام دبا.

ويغيب عن منافسات الجولة الحالية فريقا الظفرة وحتا لتمتعهما بـ«التوقف الإجباري».

ويتصدر ترتيب فرق البطولة الظفرة 47 نقطة، يليه دبا 43، ثم «يونايتد» 40، والعربي 39، والفجيرة 38، ثم حتا 37، والإمارات 30، والذيد 26، ومصفوت 24، ولكل من الجزيرة الحمراء و«غلف يونايتد» 20 نقطة، يليهما الحمرية 19، و«مجد» 15، وأخيراً «غلف إف سي» بسبع نقاط.

وعلى الرغم من عدم خوض الظفرة المنافسات في الجولة الحالية، إلا أن صدارته الترتيب لن تتأثر، وكذلك المركز السادس الذي يحتله حتا، لفارق النقاط مع الفرق القريبة منهما.