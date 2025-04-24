اتحاد الدراجات يحتفي بـ «يوم الأرض»

احتفى اتحاد الدراجات بـ«يوم الأرض»، بالتعاون مع لجنة البيئة والرياضة في اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بمقر شركة أرادا العقارية في الشارقة، تزامناً مع اليوم العالمي للأرض الذي يوافق 22 أبريل من كل عام، إذ تم اختيار الدراجات الهوائية، كونها من أهم الرياضات التي تعتبر وسيلة صديقة للبيئة.

حضر المبادرة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوع، ورئيس الاتحاد الأردني للدراجات طارق خياط، والأمين العام للاتحاد الدكتور ياسر الدوخي، والمدير الفني لاتحاد الدراجات فاتشيه زادوريان، والمدير التنفيذي للعمليات بشركة أرادا العقارية أميت أرورا، إلى جانب عدد من دراجي ناديي الشارقة والحمرية، احتفالاً بهذا اليوم العالمي لأهمية الحفاظ على الأرض.