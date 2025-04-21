ختام بطولة «دواثلون الشارقة» بمشاركة 200 لاعب

نظّم مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للترايثلون، أول من أمس، بطولة دواثلون الشارقة في المدينة الجامعية بمشاركة 200 لاعب ولاعبة.

وفاز في فئة سبرينت للجري خمسة كيلومترات، والدرّاجات 20 كلم، والجري 2.5 كلم، للمواطنين رجال، محمد بن حافظ، فيما فاز جيمس بوكانان بلقب الفئة المفتوحة، وعلى مستوى منافسات السيدات فازت ميريانا ليموس. وفي فئة سوبر سبرينت للجري 2.5 كلم والدرّاجات 10 كلم والجري 2.5 كلم للمواطنين رجال، فاز حمد الصريدي، وفي الفئة المفتوحة رجال، فاز ماجد جرزون، وعلى مستوى نتائج السيدات فازت آية جوني.

أما فئة جونيور للجري 1.5 كلم والدرّاجات 10 كلم والجري 1.5 كلم للأولاد، كان المركز الأول من نصيب عمر المعلمي، وعلى مستوى نتائج البنات، حلّت اهارييت روزوول في المركز الأول.