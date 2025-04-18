«دبي كايت سيرف» تنطلق في جزر دبي اليوم

تشهد شواطئ جزر دبي، اليوم، انطلاق منافسات مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف 2025»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، أن المسابقة تحظى بمشاركة نخبة المتسابقين والمتسابقات من الهواة والمحترفين في هذه الرياضة المثيرة، التي تعتمد على أسلوب خاص يجمع بين المهارة والتكنيك في الاستفادة من سرعات الرياح وتحريك لوح التزحلق فوق المياه.

وشهد التسجيل للمشاركة في منافسات مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف 2025» إقبالاً كبيراً من محبي هذه الرياضة، حيث سيشارك ما يزيد على 50 متسابقاً يتقدمهم أبطال الإمارات، ومن بينهم محمد المنصوري وعبدالعزيز المرزوقي وخليفة بن درويش وأحمد الفلاسي.

وقال النادي إن المنافسات تقام، اعتباراً من اليوم وتستمر حتى الغد، على مياه مسطحات جزر دبي الخلابة، مقابل شواطئ ديرة، حيث تتوافر أجواء ملائمة للمشاركين والمشاركات إلى حد كبير مع ملائمة حالة البحر وسرعات الرياح التي تناسب هذا النوع من المنافسات حسب تقدير اللجنة المنظمة.

وسيشمل التنافس في مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» أربع فئات متنوعة، من بينها توين تيب والحركات الاستعراضية ووينيغ فويل وهايدروفويل، حيث ستتاح المشاركة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

من جانبه، قال مدير الإدارة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد سيف المري، إن رياضة «كايت سيرف» تحظى بشعبية كبيرة، وتُمارس بشكل كبير في شواطئ الإمارات، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين من أبناء الدولة والجاليات المقيمة، ومن بينهم أبطال حققوا العديد من الإنجازات.

وأشار إلى أن «المسابقة تقام للموسم الثامن على التوالي، حيث استقطبت الكثير من المتسابقين والمتسابقات، من هواة ومحترفين من أبطالنا وأبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات، ومن عشاق هذه الرياضة من قارات العالم، واكتسبت سمعة كبيرة ويكفي أن صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 البطل البوسني فوديسيك شارك ولمواسم عدة في فعالياتها، ليستعد لتحقيق حلمه الأولمبي».