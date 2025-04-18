أنشيلوتي يرفع «الراية البيضاء» بعد وداع ريال مدريد أبطال أوروبا

بعد فوز أرسنال الإنجليزي على مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-1 (5-1 بمجموع المباراتين)، وتعادل إنتر الإيطالي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2-2 (4-3 بمجموع المباراتين)، وتأهلهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جاءت التصريحات مثيرة، خصوصاً من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رفع «الراية البيضاء» معلناً الاستسلام، وأقر بإمكانية استبداله كمدرب لريال مدريد بعدما شاهد فريقه يخسر للمباراة الثانية توالياً، ويودّع لمصلحة النادي اللندني.

وقال أنشيلوتي للصحافيين بعد الخسارة الـ12 في مختلف المسابقات، مقارنة بموسم سابق لم يُهزم فيه الفريق سوى مرتين فقط، «قد يقرر النادي التغيير، ربما هذا العام.. أو العام المقبل، عندما ينتهي عقدي لا توجد مشكلة»، وأضاف: «اليوم الذي سأغادر فيه النادي، لن أقول سوى شكراً، قد يكون ذلك غداً، بعد 10 أيام، بعد شهر أو سنة.. سواء انتهى عقدي أو لا، لا يهمني، سأكون ممتناً فقط».

وأشار المدرب المخضرم إلى أن فريقه لايزال ينافس على ثلاث جبهات، هي الدوري والكأس وكأس العالم للأندية الصيف المقبل.

بدوره، اعتبر حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا أن نجوم الخط الهجومي لفريقه فشلوا في اختراق دفاع أرسنال، وقال لشبكة «موفيستار»: «لم تكن لدينا الدقة في الهجوم، لا أظن أن (الحارس الإسباني دافيد) رايا احتاج إلى القيام بأي تصد».

وأضاف: «خسرنا أمام أرسنال المتفوق ويجب أن نتقبل ذلك.. لعبنا الكثير من الكرات العرضية، لكننا هذا العام لا نملك لاعباً مثل خوسيلو، مهاجماً صريحاً بالفطرة، علينا تحليل ما يمكننا تحسينه»، نحن فريق لكن علينا أن نتحرك كمجموعة أكثر من الاعتماد على الفرديات».