بيمنتا: الوحدة لايزال في المركز الثالث رغم التعادل مع الوصل

أكد مدافع فريق الوحدة، لوكاس بيمنتا، أن هدف فريقه الحصول على المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في ختام الموسم الحالي، مشيراً إلى أن «العنابي» لعب مباراة أقل عن الوصل، والعين أبرز منافسيه على المركز المؤهل للعب في البطولات الخارجية، وقال بيمنتا لـ«الإمارات اليوم»: «الوحدة لايزال في المركز الثالث، رغم التعادل الأخير أمام الوصل 2-2 في الجولة الـ21، نعم خسرنا نقطتين لكن بالتأكيد نقطة التعادل كانت أفضل، لأننا أوقفنا فريقاً منافساً».

ويعدّ بيمنتا من أهم لاعبي الوحدة والمنتخب الوطني، إذ خاض مع ناديه هذا الموسم 17 مباراة، أحرز خلالها هدفين، كما تم اختياره في قائمة الأبيض خلال التجمع الأخير لمباراتي إيران وكوريا الشمالية، ويوجد في بطولة الدوري منذ موسم 2019-2020.

وعن تلقي هدفين في شوط واحد من الوصل خلال المباراة الماضية، قال مدافع الوحدة: «ارتكبنا أخطاء يجب ألا تحدث داخل منطقة الجزاء أمام هجوم الوصل، وفي الشوط الثاني عوضنا ذلك بإحراز هدفين، ونجحنا في العودة والخروج بنقطة من المباراة».

وختم: «لدينا مباراة مؤجلة، وبإمكان الفريق الحفاظ على المركز الثالث حتى نهاية الموسم، والتعادل في مباراة الوصل، ومن قبلها مباراة النصر بنتيجة 2-2، بالتأكيد يعتبر خسارة للنقاط، ولكن بإمكاننا العودة سريعاً إلى الانتصارات».