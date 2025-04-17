الشارقة يواجه ليون سيتي السنغافوري في نهائي «أبطال آسيا 2»

تأهل فريق «ليون سيتي سايلورس» السنغافوري لمواجهة الشارقة، في المباراة النهائية من «دوري أبطال آسيا للأندية 2» لكرة القدم، رغم خسارته أمام فريق «سيدني إف سي» الأسترالي بهدف دون مقابل، أمس، في مباراة الإياب، مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وسيقام النهائي من خلال مباراة واحدة، في 18 مايو المقبل، على ملعب جالان بيسار في سنغافورة.

وهيمن التعادل السلبي على نتيجة مباراة الفريقين السنغافوري والأسترالي حتى الدقيقة 85، عندما سجل جوي لولي هدف الفوز لمصلحة سيدني.

وكان ليون سيتي سايلرز تصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام بورت التايلاندي، وفاز في دور الـ16 على موانغ ثونغج يونايتد التايلاندي 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في دور الثمانية على سانفريس هيروشيما الياباني 4-1 في مجموع المباراتين. في المقابل، حصل سيدني على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق أربع نقاط خلف سانفريس هيروشيما الياباني المتصدر، وفاز في دور الـ16 على بانكوك يونايتد التايلاندي 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في دور الثمانية على جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 5-2 في مجموع المباراتين.

يذكر أن الشارقة كان قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب التعاون السعودي، بعدما هزمه بهدفين نظيفين في لقاء الإياب الذي أقيم على استاد الشارقة، فيما كان قد خسر أمامه بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

. 18 مايو المقبل موعد المباراة النهائية على ملعب جالان بيسار في سنغافورة.