بني ياس يلامس درع دوري الطائرة

عاد فريق بني ياس من دبي بانتصار ثمين على النصر (3-2)، في ذهاب الدور النهائي «البلاي أوف» من دوري الكرة الطائرة للرجال لموسم 2024-2025، معززاً حظوظه بالفوز بلقب المسابقة، قبل مباراة العودة المقررة، غداً، في الشامخة.

وحفلت المباراة التي استمرت ثلاث ساعات بالإثارة والندية من الجانبين، وظلت النتيجة مُعلقة خلال الأشواط الخمسة، خصوصاً في الشوط الفاصل الذي استطاع بني ياس أن يحسمه بفارق نقطتين فقط.

وجاءت نتائج الأشواط 25-19 و20-25 و29-27 و17-25 قبل أن يحسم بني ياس المباراة بالشوط الفاصل 15-13.

وبات النصر بحاجة ماسة إلى الفوز على بني ياس بملعبه للجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل.

وفي بقية المباريات، تمكن شباب الأهلي من الفوز على مضيفه الجزيرة (3-2)، بواقع 28-26 و25-19 و21-25 و23-25 و15-12، ضمن مباريات الترضية لتحديد المراكز من الثالث إلى الثامن.

وفاز الوصل على مضيفه العين (3-2) بواقع 30-28 و33-35 و20-25 و25-17 و15-8، فيما تغلب عجمان على ضيفه حتا (3-1) بواقع 25-17 و25-27 و28-26 و25-20.

ومن المقرر أن تتكرر المواجهة بين الفرق، غداً، على ملاعب أندية شباب الأهلي والوصل وعجمان.

من جهة أخرى، انعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة،

مساء أول من أمس، بالمقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية، بحضور ممثلين عن 15 نادياً من أصل 19 من المسجلين في اتحاد الطائرة، فيما غاب ممثلو أندية شباب الأهلي، النصر، عجمان، المدام.

وترأس الاجتماع، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عبدالله الدرمكي، إذ تضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة التي انعقدت في مارس من العام الماضي، واعتماد التقريرين الإداري والفني لموسم 2023-2024، ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025، واستعرضت الجمعية جهود إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية الممتدة على مدار 1200 يوم من العمل، إلى جانب مناقشة مقترحات الأعضاء التي لا تتعارض مع النظام الأساسي.

. النصر بحاجة إلى الفوز خارج ملعبه على بني ياس لفرض مباراة فاصلة على اللقب.