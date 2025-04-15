«كورينثيانز» و«برشلونة» و«إنجليزيا» و«كافوي» أبطال «كأس مينا دبي»

فاز فريق كورينثيانز البرازيلي (تحت 15 عاماً)، وكافوي سيلتيك الزامبي (تحت 16 و14 عاماً)، وأكاديمية برشلونة دبي (تحت 13 عاماً)، وإنجليزيا الأردني (تحت 12 عاماً)، بألقاب بطولة «كأس مينا دبي» لكرة القدم للناشئين التي نظمتها شركة «سي بي إف بيرفورمانس»، بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها أكثر من 800 لاعب مثلوا 44 فريقاً من 12 دولة، وأقيمت منافساتها في ملاعب جبل علي للغولف والرماية.

وتوّج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية كل من لاعب مانشستر يونايتد وويستهام يونايتد السابق وسفير البطولة، النجم الإنجليزي تيدي شيرنغهام، ورئيس قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، عادل البناي، ومدافع فريق الوحدة الإماراتي، لوكاس بيمينتا وسط حضور جماهيري كبير من عائلات ومشجعي الفرق المشاركة.

وحصل فريق كافوي سيلتيك من زامبيا على كأس البطولة في فئة تحت 16 سنة بعد تغلبه بنتيجة 2 – 0 على فريق الجزيرة الإماراتي الذي حلّ في المركز الثاني، وحصل فريق النصر الإماراتي على المركز الثالث بعد فوزه على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 2 – 0، وتوّج اللاعب إيمرسون مولينغا من فريق كافوي سيلتيك بجائزة أفضل لاعب في هذه الفئة، كما تقاسم جائزة هداف البطولة مع زميله كاليب موسوندا بعد إحراز كل منهما أربعة أهداف. أمّا جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى شيبو سيويوي، من الفريق ذاته.

وفي فئة تحت 15 سنة فاز فريق كورينثيانز من البرازيل بكأس البطولة، بعد تغلبه على فريق القادسية السعودي (1) بنتيجة 1 – 0.

وفي فئة تحت 14 سنة فاز فريق كافوي سيلتيك بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق كروسايدرز الأيرلندي الشمالي بنتيجة 1 – 0.

وفي فئة تحت 13 سنة فاز فريق أكاديمية برشلونة بدبي بلقب البطولة، بعد تغلبه على فريق الجزيرة الإماراتي 4-3.

وفاز فريق إنجليزيا الأردني بلقب فئة تحت 12 سنة، بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي الإنجليزي بنتيجة 1 – 0.