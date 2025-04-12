«دبي البحري» يبدأ تجهيزاته لانطلاق سباق القفال

بدعم ورعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق القفال للمسافة الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

ومع تزامنه مع عام المجتمع، يحتفل السباق، الذي يأتي في ختام فعاليات الموسم البحري 2024-2025، بمرور 34 عاماً على انطلاقه في عام 1991، ترجمة لرؤى مؤسس السباق المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، حيث تحول السباق إلى كرنفال سنوي تُحيي فيه ذاكرة الوطن ماضي الآباء والأجداد في رحلات الغوص.

ويجمع سباق القفال كل موسم ما يزيد على 3000 شخص على متن أكثر من 100 سفينة، يتنافسون هذا العام قبالة جزيرة صير بونعير في انتظار إشارة «سردال الغوص»، إيذاناً بعودة سنيار السفن إلى سواحل الدولة بعد انتهاء موسم الغوص، كما كان الأمر في الماضي.

وتقطع السفن المشاركة في السباق مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً من خط البداية قبالة جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي مروراً بجزيرة القمر «نقطة العبور الإجبارية» نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي في منطقة جميرا، حيث يحتضن شاطئ أم سقيم مقر قرية (القفال 34).

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل اللجنة العليا المنظمة للنسخة الـ34 لسباق القفال برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، وتضم في عضويتها كلاً من: سيف جمعة السويدي، نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، إضافة إلى محمد فضل السعدي، مقرراً.

وحدّدت اللجنة المنظمة الفترة المناسبة لاختيار موعد السباق خلال نهاية شهر أبريل الجاري أو بداية شهر مايو المقبل، على أن تدرس في الأيام والساعات المقبلة اعتماد الموعد النهائي، حسب معطيات الأرصاد الجوية وحالة البحر المتوقعة، وذلك من أجل إقامة الحدث في أفضل الظروف ولتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمشاركين.

كما أخطرت اللجنة المنظمة جميع الشركاء الاستراتيجيين للنادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية المساندة والمشاركة في تنظيم وإنجاح الحدث، بالخطوات الجارية لإنجاز الترتيبات لتوجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير.

قرية سباق القفال

قطعت التجهيزات شوطاً كبيراً في إعداد موقع قرية سباق القفال 34، والتي سيتم تشييدها في شاطئ أم سقيم لاستقبال ضيوف الحدث، وإقامة العديد من الفعاليات التراثية المصاحبة واحتضان حفل الختام وتتويج أبطال السباق، إضافة إلى أجنحة الشركاء وموقع استوديوهات قناة دبي الرياضية التي سترافق الحدث بالنقل المباشر.