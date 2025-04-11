الرزوقي يبحث في الصين استضافة بطولات الكاراتيه الكبرى

عقد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أمس، اجتماعاً مع رئيس لجنة الرياضة في المجلس الأولمبي الآسيوي في الصين، سونغ لوزينغ، في مقر وزارة الرياضية بالعاصمة الصينية بكين، تناول خلاله أوجه التعاون المشترك.

كما تناول الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لاستضافة الصين بطولات الكاراتيه الكبرى على المستويين الآسيوي والدولي، إلى جانب مناقشة سبل تطوير رياضة الكاراتيه في القارة الآسيوية، من خلال توسيع آفاق التعاون بين الاتحادات الوطنية، ودعم استضافة الصين عدداً من الفعاليات الرياضية المهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال الرزوقي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات مع شركائنا في آسيا، ويعد التعاون مع الاتحاد الصيني للكاراتيه ركيزة أساسية في تطوير هذه الرياضة، ونحن على ثقة بقدرة الصين على استضافة بطولات نوعية تسهم في رفع مستوى التنافس وتنمية الكفاءات الآسيوية».