دعوة روضة السركال للمشاركة في بطولة النرويج للشطرنج

وجّه منظمو بطولة «النرويج للشطرنج 2025»، إحدى أكثر البطولات مكانة في روزنامة الاتحاد الدولي للشطرنج، دعوة رسمية لأول أستاذة دولية كبيرة في تاريخ الإمارات، روضة عيسى السركال (15 عاماً)، للمشاركة في البطولة التي ستشهد مشاركة لاعبين من 31 دولة.

وتسلمت روضة الدعوة الرسمية من المدير التنفيذي لبطولة النرويج للشطرنج، كجيل مادلان، خلال مؤتمر صحافي عُقد، أمس، بفندق سيفن سيز في دبي.

حضر المؤتمر نائب رئيس اللجنة الفنية مدير الشؤون الفنية في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الدكتور منصور التميمي، كما شاركت افتراضياً البطلة العالمية كونيرو هامبي، بطلة العالم السابقة في الشطرنج السريع، التي قدمت تهانيها لروضة، وتمنت لها التوفيق في مشاركاتها المقبلة.

تُقام بطولة النرويج المفتوحة للشطرنج 2025 من 26 مايو إلى الأول من يونيو المقبلين بمدينة ستافنجر، بمشاركة نخبة من الأساتذة الدوليين الكبار.

وقال كجيل مادلان: «يسرنا في بطولة بطولة النرويج للشطرنج 2025 دعوة روضة عيسى السركال للمشاركة. أهنئ روضة على إنجازها التاريخي كأول أستاذة دولية كبيرة في الشطرنج من الإمارات، فهي تمثل مصدر إلهام لكل النساء في المنطقة. هذه البطولة تشكل فرصة ذهبية لصقل المهارات واكتساب الخبرة، ونتطلع لاكتشاف المزيد من المواهب من الشرق الأوسط».

من جانبها، أعربت روضة عن حماسها للمشاركة، قائلة: «أتطلع بشدة للمشاركة في بطولة النرويج للشطرنج، فهي تُعد من أقوى البطولات التي تصقل مهارات اللاعبين الصاعدين. عندما تلقيت الدعوة، لم أصدق في البداية، وهرعت لإخبار مدربي، لأنني أدركت أنني بحاجة للتحضير الجاد. إنها فرصة عظيمة، وأشعر بفخر كبير».

وأضافت: «أتمنى أيضاً أن ألتقي بالأبطال الكبار، مثل ماغنوس كارلسن وهيكارو ناكامورا، وأتحدث مع بعض اللاعبين الهنود، مثل البطل العالمي الجديد غوكش، الذين سيشاركون في البطولة».