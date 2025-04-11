إيريك: نتائج الموسم الحالي لا تليق بعراقة نادي العين

أكد لاعب العين، إيريك جورجينس، أن المركز الحالي الذي يحتله فريقه في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وإجمالي النتائج خلال هذا الموسم، لا يليقان بمكانة وعراقة نادي العين، حامل لقب «بطل آسيا».

وقدّم فريق العين واحداً من أسوأ مواسمه عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث خرج مبكراً من البطولة القارية هذا الموسم متذيلاً المجموعة، كما ودع كل البطولات المحلية، ويبحث الآن عن مركز متقدم يؤهله الموسم المقبل للمشاركات الخارجية، حيث يوجد حالياً في المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة وبفارق 19 نقطة عن المتصدر فريق شباب الأهلي.

وقال إيريك لـ«الإمارات اليوم»: «نبحث دائماً عن تقديم الأفضل في كل مباراة، وخلال الموسم الحالي ارتكبنا أخطاء عدة كلفتنا التواجد في المركز الحالي، ولذلك يجب علينا الصلاة والدعاء لنتخطى هذا الوضع السيئ، وإعادة الفريق إلى موقعة الطبيعي. هذا المركز لا يليق بفريق العين بطل آسيا، لسنا راضين عن هذا الموسم السيئ الذي قدمه الفريق».

وتابع: «موسم صعب، كل شيء كان ضدنا، قرارات خاطئة من اللاعبين، بعض القرارات الخاطئة من التحكيم، كل شيء كان غير طبيعي هذا الموسم، لكن يجب الاستمرار في العمل، هذا الوقت يجب أن نظهر شخصيتنا، ونقدم الأفضل لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي».

وعن مباراة شباب الأهلي التي انتهت بالتعادل مع المتصدر، قال: «راضون عن الأداء لكننا غير راضين عن النتيجة، كنا نستحق الفوز بالتأكيد. لعبنا بشكل جيد، ولكن تبقى النتيجة توفيقاً في النهاية، قدمنا كل ما نملك وهو الأفضل، وكنا نتمنى الفوز، لكن بالنظر إلى الأداء نتمنى أن تكون هذه البداية الحقيقية للعين».