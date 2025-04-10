استقالة شركة كرة القدم بنادي النصر

تقدم مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم باستقالته، أمس، إلى مجلس إدارة النادي، وقال نادي النصر، في بيان، على موقعه الرسمي: «يتقدم مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، على ما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مهام عملهم خلال فترة عضويتهم في شركة النصر لكرة القدم».

وأضاف البيان: «سيقوم مجلس إدارة النادي بالإشراف المباشر على مهام عمل شركة كرة القدم، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة من قبل رئيس النادي، سائلين الله التوفيق للجميع لما فيه مصلحة النادي ورفعته».

وتأتي الاستقالة عقب تدهور نتائج الفريق الأول خلال الموسم الحالي، حيث يوجد الفريق في المركز الثامن على لائحة دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 27 نقطة، وخرج من المنافسة على كل الألقاب المحلية، لكنه نجح في الفوز فقط بكأس السوبر الإماراتي القطري.