الشارقة يخسر أمام التعاون في ذهاب "نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2"

خسر فريق الشارقة أمام ضيفه التعاون السعودي بهدف من دون رد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد "اوولفز بارك" في مدينة بريدة السعودية في ذهاب الدور نصف النهائي لـ "دوري أبطال آسيا للاندية2"، علما أن مباراة الإياب ستقام في الشارقة يوم 15 الجاري.

ورغم الخسارة الا أن الشارقة ظهر بأداء فني مميز خصوصا في الشوط الثاني الذي أهدر خلاله فرصا عدة كانت كفيلة بخروجه بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب.

وألغى حكم المباراة بعد الاستعانة بـتقينهة الفيديو (الفار) ركلة جزاء كان قد احتسبها للشارقة في الدقيقة 51 إثر تعرض اللاعب البديل عثمان كامارا للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأستغل التعاون حالة الارتباك في صفوف دفاع الشارقة ليسجل هدف التقدم بعد مرور دقيقتين فقط على بداية اللقاء عن طريق اللاعب عبد الحميد صابيري مستغلا خطأ قاتل لدفاع الشارقة الذي أخفق في ابعاد الكرة عن مرماه.

وسعى الشارقة خلال شوطي المباراة إلى تعديل النتيجة، وقاد محاولات هجومية عدة لكنها افتقدت للتنظيم والتركيز الجيد، إذ أهدر الشارقة فرصا محققة أبرزها فرصة كايو لوكاس "15" " وتسديدة بيرو القوية التي علت العارضة "19" وكذلك تسديدة لوان بيريرا الصاروخية "31" ومحاولة البديل عادل تاعرابت "68".