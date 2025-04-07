«كلاسيكو» واعد بين شباب الأهلي والعين

يُسدل الستار اليوم على منافسات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين من العيار الثقيل تحملان أهمية كبرى في سباق الصدارة والمراكز المؤهلة للمنافسات القارية، وذلك مع دخول البطولة مراحلها الأخيرة والحاسمة.

وتنطلق مواجهة القمة الأولى في الساعة 17:50 عصراً على استاد محمد بن زايد، بلقاء يجمع بين الجزيرة وضيفه الوصل، في مباراة مرتقبة بين فريقين يمتلكان الرصيد ذاته من النقاط (30 نقطة لكل منهما)، مع أفضلية لأصحاب الأرض بفارق الأهداف، إذ يحتل «فخر أبوظبي» المركز الرابع، فيما يأتي «الإمبراطور» خامساً، وتكتسي المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً، بالنظر إلى التاريخ الحافل بين الفريقين في دوري المحترفين، إذ سبق أن التقيا في 31 مباراة، حقق خلالها الجزيرة 18 انتصاراً مقابل ستة انتصارات للوصل، وانتهت سبع مباريات بالتعادل، ويبحث الفريقان عن الفوز لتحسين وضعهما والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى المنافسات القارية في الموسم المقبل.

وفي الساعة 20:30 على استاد راشد في دبي، يستقبل شباب الأهلي (المتصدر) برصيد 48 نقطة، ضيفه العين، صاحب المركز السابع بـ29 نقطة.

ويسعى «الفرسان» إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، وتوسيع الفارق في الصدارة مع الشارقة الذي يغيب عن الجولة الحالية بعد تأجيل مباراته لإتاحة الفرصة له للتحضير لمواجهة التعاون السعودي في «دوري أبطال آسيا2»، وفي المقابل يطمح «الزعيم» إلى العودة لسكة الانتصارات، والتقدم نحو المربع الذهبي بعد تعثره في الجولة الماضية.

وبينما يتفوق شباب الأهلي في ترتيب الموسم الحالي، إلا أن الكفة التاريخية تميل لمصلحة العين في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، إذ سبق أن التقيا في 31 مناسبة، فاز العين في 13 مباراة مقابل 10 انتصارات لشباب الأهلي، بينما حضر التعادل في ثمانية لقاءات.