فوز دبا والعربي في الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى

فاز فريق دبا على مضيفه الإمارات 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد "الصقور" عند 30 نقطة في المركز السابع.

وسجل هدفي دبا البرازيلي ديوغو دا سيلفا في الدقيقة (15) وخالد عبد الله (54)، وللصقور البرتغالي بيرتينو جواوو (90+8).

وتغلب العربي على ضيفه حتا 3-2 ليصبح رصيده 36 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد حتا عند 31 نقطة في المركز السادس،

وسجل أهداف الفائز، السنغالي محمد ديوب هدفين (41 و82)، وأحمد سليمان (60)، ولفريق حتا البرازيليان مارسيلو دي فريتاس (24) وبارتريك روبسون (46).

وتعادل "غلف إف سي" مع "مجد" بدون أهداف ليصبح رصيد الأول 7 نقاط في المركز الأخير، و"مجد" 15 نقطة في المركز 13، كما تعادل مصفوت مع الذيد بدون أهداف ليصبح رصيد الأول 21 في المركز التاسع، والذيد (23 نقطة) في المركز الثامن.