الحمادي يتقلد ذهب الطيران الشراعي في «الألعاب الخليجية»

تقلّد لاعب المنتخب الوطني للطيران الشراعي عبدالله الحمادي الميدالية الذهبية، السبت، في اليوم الأول من النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي تستمر حتى 11 الشهر الجاري في سلطنة عُمان، بمشاركة 330 رياضياً ورياضية يتنافسون في ثماني رياضات عبر 39 مسابقة متنوعة.

وتشارك الإمارات في الرياضات الشاطئية الثمانية المدرجة بالدورة وهي: كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي، بوفد رياضي مكون من 77 رياضي ورياضية.

وتمكّن الحمادي من حصد المركز الأول برصيد 2350 نقطة، فيما فاز العُماني الخليل التوبي بالمركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 2175 نقطة، كما توج مواطنه عبدالعزيز الذهلي بالميدالية البرونزية برصيد 2000 نقطة.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين نخبة الطيارين من دول مجلس التعاون الخليجي، وبرز الفريق الإماراتي بأدائه الفني العالي وانضباطه التكتيكي.

من جهته، قال عبدالله الحمادي في تصريحات صحافية: «أهدي هذه الذهبية إلى قيادتنا الحكيمة وشعب الإمارات.. أشعر بفخر عظيم لتمثيل بلادي وتحقيق هذا الإنجاز، وأشكر اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على دعمه المتواصل للفريق، ومساندته لنا خلال فترة الإعداد وخلال المنافسات، وهو ما كان له الأثر الأكبر في نجاحنا».