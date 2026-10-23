«محمد بن راشد للإسكان» تحصد جائزتين في «جوائز الخليج للاستدامة 2026»

حصدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جائزتين ضمن «جوائز الخليج للاستدامة 2026»، إذ نالت الجائزة الذهبية في فئة «أفضل ابتكار في التقنيات المستدامة» عن مشروع «الخوانيج 1050»، والجائزة البرونزية في فئة «أفضل إدارة للمخاطر» عن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية.

ويجمع التكريم بين مشروع إسكان يوظف التقنيات المستدامة وتطوير الأنظمة المؤسسية المعنية بإدارة المخاطر، بما يدعم استمرارية الأعمال والتخطيط واتخاذ القرار.

ويأتي فوز مشروع «الخوانيج 1050» بالجائزة الذهبية تقديراً لتوجه المؤسسة نحو توظيف الابتكار والتقنيات المستدامة في مشاريعها الإسكانية، وتطوير حلول تلبي احتياجات المواطنين وتدعم تحسين جودة الحياة.

كما يعكس حصول منظومة إدارة المخاطر المؤسسية على الجائزة البرونزية جهود المؤسسة في تطوير آليات تحديد المخاطر والتعامل مع المتغيرات، وتعزيز الجاهزية المؤسسية واستمرارية الأعمال، بما يدعم تنفيذ أهدافها الاستراتيجية ورفع كفاءة خدماتها ومشاريعها.

وتكرّم «جوائز الخليج للاستدامة» الجهات والمشاريع التي تقدم مبادرات وممارسات في مجالات التنمية المستدامة والكفاءة والابتكار على مستوى المنطقة.