«فأس الطوارئ» في قمرة القيادة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد رحلة «فلاي دبي»

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية، في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ1073) عن استخدام (فأس الطوارئ) (Crash Axe) في الاعتداء على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة، ومحاولة السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأعلن النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، اليوم السبت، أن التحقيقات في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ1073) كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.

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