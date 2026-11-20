أطلقت بلدية دبي كتاب «أطلس دبي» مرجعاً معرفياً وجغرافياً يوثّق تحولات الإمارة، ويرصد ملامحها الجغرافية والعمرانية والطبيعية، ويستعرض بنيتها التحتية ومرافقها المجتمعية وآفاق تطورها المستقبلي.

وجاء الإطلاق خلال فعالية احتفلت بمرور 25 عاماً على مسيرة مركز نظم المعلومات الجغرافية، تحت شعار «25 عاماً.. من أول خريطة إلى مدينة المستقبل»، وبالتزامن مع اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية.

ويجمع الأطلس الخرائط والصور الجوية والفضائية والبيانات التاريخية في 10 فصول، تتناول السكان والطرق والمواصلات والبيئة والثقافة والتراث والمعالم الدينية والتعليم والصحة والمرافق المجتمعية، إلى جانب المعلومات الجيومكانية والخرائط الأرشيفية.

كما يبرز المحميات الطبيعية وأشجار الغاف والمساحات الخضراء والمزارع والأمن الغذائي والسدود والمسارات الجبلية، ويوضح تطبيقات المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني والنقل وإدارة الأزمات ومراقبة البيئة ودعم المدينة الذكية.

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم المهيري، أن الأطلس يربط البيانات والخرائط بسياق يساعد على فهم المدينة وقراءة تحولاتها، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية.

وقالت مديرة إدارة المركز، المهندسة ميثاء النعيمي، إن الشراكات تدعم تطوير حلول جيومكانية تستجيب لاحتياجات المدينة وتعزز جودة الحياة.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تعاون مع شركة «مانشينز إنتليكتا للتكنولوجيا»، لاستكشاف مستقبل التوأم الرقمي، وتكامل البيانات الجيومكانية، وتوظيف التقنيات والبحوث التطبيقية في دعم التخطيط وصناعة القرار.