"فلاي دبي": ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.. ونؤكد التزامنا الكامل بدعم التحقيق الجاري

أكد متحدث باسم "فلاي دبي" أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مشيراً إلى أن الشركة تدرك وجود العديد من التساؤلات في هذه المرحلة.

وقال المتحدث في بيان: "نعلم أن هناك العديد من التساؤلات في هذه المرحلة؛ إلا أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق. لذا، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات بخلاف البيانات المنشورة".

وأكد التزام "فلاي دبي" الكامل بدعم التحقيق الجاري، موضحاً أن الشركة على تواصل وثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة.