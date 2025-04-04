تخصيص 5 مناطق جديدة لنقل جمهور «كأس دبي العالمي»

كشف مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، عن تخصيص خمس مناطق جديدة للمرة الأولى لنقل الجمهور المشارك في أمسية «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيل، المقرر انطلاق نسختها الـ29، غداً السبت، على مضمار ميدان، أبرزها المركز التجاري العالمي، ونادي الوصل.

وقال الغيثي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تم تحديد ست مناطق خاصة لنقل الجمهور، خمس منها تدرج للمرة الأولى، وهي مناطق الركن في المركز التجاري العالمي، ونادي الوصل، ومحطة مترو اتصالات، وجبل علي، والمونوريل في نخلة جميرا، إضافة إلى المنطقة الترابية التي تم استخدامها لسنوات مضت بمحاذاة المسجد القريب من مضمار ميدان العالمي».

وأوضح الغيثي: «التوسعة المعمارية العصرية التي شهدتها المناطق المجاورة لمضمار ميدان، كانت وراء اتخاذ اللجنة المنظمة قرار تخصيص مناطق جديد لنقل الجمهور»، مضيفاً: «تم تخصيص 125 حافلة نقل، إضافة إلى وسائط أخرى قرب الساحة الرملية القريبة من مضمار ميدان».

وأكد الغيثي أهمية تضافر الجهود لإخراج كأس دبي العالمي للخيول على أعلى مستوى تنظيمي، بما يعكس القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في استضافة أهم البطولات العالمية بكل حرفية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود كل أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وجاهزية فرق عملهم على الأصعدة كافة، للقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتقهم.

وأشار الغيثي إلى الكوادر المحترفة والبنى اللوجستية والخدمية التي تتولى المهام على مدار يوم السباق، وقال: «لدينا غرفة عمليات في ميدان متطورة، تدار بالذكاء الاصطناعي، وتسمح بتدخل كوادرنا عند احتمالية حدوث أي طارئ، كما تتولى 46 دورية مهام إدارة الحركة المرورية، بجانب وجود 16 سيارة إسعاف، و10 سيارات للدفاع المدني، ووجود خمس عيادات للطوارئ داخل مضمار ميدان».

وتابع: «لدينا خمسة مداخل للجمهور، مع تحويل المدخل رقم 3 إلى المدخل رقم 1 وتوسعته لاستيعاب أعداد الجماهير، على أن يتم فتح البوابات وفق الجدول الزمني عند الثانية والنصف ظهراً، ووفق الكثافة الجماهيرية».

وشدد الغيثي على أهمية اتباع جمهور كأس دبي العالمي اشتراطات السلامة في أمسية السباق، وقال: «تعاون ووعي الجمهور يصب في مصلحة الجهود المبذولة لإخراج أمسية كأس دبي العالمي بالصورة المعهودة كواحدة من أقوى وأنجح نسخ سباقات الخيل في العالم».

واختتم: «نطالب الجمهور بعدم اصطحاب الأطعمة، باستثناء أغذية الأطفال، كما يمنع إدخال المشروبات والمياه بكل أنواعها، خصوصاً أن اللجنة المنظمة في ميدان وفرت مطاعم في الساحات الداخلية للمبنى نفسه، بحيث يمكن أن تقدم المطاعم الوجبات بأسعار معقولة».

«ريبلز رومانس» يطلب إنجازاً تاريخياً في «شيماء كلاسيك»

«ريبلرز رومانس» يدافع عن لقبه في «دبي شيماء كلاسيك». من المصدر



يسعى نجم فريق «غودولفين» العالمي، الجواد «ريبلرز ورمانس»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لكتابة التاريخ في «أمسية كأس دبي العالمي»، ليصبح أول جواد يحقق لقب بطولة «دبي شيماء كلاسيك» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب1» مرتين متتاليتين.

ونجح ابن «دباوي» في نسخة العام الماضي في تحقيق فوز حاسم في السباق العشبي لمسافة 12 فيرلونغ (2401 متر)، كما تألق على الأرضية الرملية في كأس دبي العالمي بفوزه المثير في نسخة 2021.

وقال مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، في تصريحات صحافية: «أنهى (ريبلز رومانس) تدريباته في المرموم وهو بحالة رائعة، وسباق دبي شيماء كلاسيك يشهد على الدوام مستويات تنافسية عالية للغاية، ولا يختلف هذا العام عن سابقه».

وأضاف: «الجواد في جاهزية جيدة بعد فوزه في قطر، وسيواجه بعض خيول الأربع سنوات المتميزة، لكن مستواه القوي خلال العام الماضي يمنحنا الثقة».

ياهاغ: زيادة المسافة ليست مقلقة أمام «فوريفر يانغ»

المدرب الياباني ياهاغ. من المصدر



أكد المدرب يوشيتو ياهاغ، المشرف على تدريب بطل كأس السعودية، والمرشح الأبرز للفوز بالشوط الرئيس (كأس دبي العالمي)، الجواد الياباني «فوريفر يانغ»، جاهزية الجواد للمنافسة على لقب النسخة الـ29، وإضافة لقب جديد إلى سجلاته على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وقال ياهاغ، في تصريحات صحافية، إنه «أفضل حصان دربته، ويتمتع بقدرات كبيرة وسلوك رائع، ومن المفترض أن البوابة الخامسة لانطلاقه في شوط (كأس دبي العالمي) تلائمه تماماً، ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام في ليلة السباق».

وأضاف: «زيادة المسافة ليست مقلقة، والجواد استعاد نشاطه بعد وصوله إلى دبي قادماً من انتصار مستحق أواخر فبراير الماضي في (كأس السعودية)، الذي جاء على مسافة 1800 متر، وعلى حساب أحد أفضل الجياد التي رشحت للقب حينها الجواد (رومانيك واريو)».

شانتال تنشد لقب أول فارسة في سجلات «كأس دبي العالمي»



الفارسة الكندية شانتال تجري تدريباتها الأخيرة مع الجواد سوبر تشاو. من المصدر

تنشد الفارسة الكندية شانتال ساذرلاند (49 عاماً) كتابة اسمها ضمن قائمة أبطال أمسية «كأس دبي العالمي»، حين تتولى مهمة قيادة الجواد «سوبر تشاو» في سباق «غولدن شاهين» للفئة الأولى، في سباق يجمع نخبة من أقوى خيول السرعة لمسافة 1200 متر رملي على العالم، أبرزها حامل اللقب الجواد «توز». وتحفل مسيرة ساذرلاند مع «سوبر تشاو» بخمسة انتصارات مميزة، منها أربعة في سباقات الفئات المصنفة.

وأشادت الفارسة الكندية بتدريبات الجواد في الفترة الماضية، وقالت في تصريحات صحافية: «التحضيرات سارت بصورة جيدة، ويتمتع (سوبر تشاو) بصحة جيدة، وهذا من أهم المتطلبات قبل السباق».

وأضافت: «حرصت على القدوم مبكراً إلى دبي، للاستعداد لخوض الأمسية، في تحضيرات سارت على أكمل وجه تحت إشراف المدرب بوبات سيمار، وأتطلع لأمسية السبت لخوض تحدٍ جديد بطموح أول فارسة تحصل على لقب ضمن أشواط (كأس دبي العالمي)».