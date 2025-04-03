تحديد موعد مباراة شباب الأهلي والجزيرة في نهائي «الكأس»

حددت رابطة المحترفين الإماراتية، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) والتي ستجمع الجزيرة مع شباب الأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة في استاد هزاع بن زايد بنادي العين يوم 19 إبريل الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة دوري أدنوك للمحترفين عبر موقع «إكس» خبر موعد المباراة، واختيار استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ليكون مكانا للحدث، وكان الجزيرة قد نجح في الفوز على الوصل بالدور قبل النهائي من البطولة، بينما نجح شباب الأهلي في تخطي الشارقة في نفس الدور، ليضرب الفريقان موعدا في المباراة النهائية، علمأً أن فريق الوحدة يحمل لقب النسخة الماضية.