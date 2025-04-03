تغيير موعد مباراتي القمة في الجولة 20 من دوري المحترفين

نشر الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين تعديلا على مباراتي القمة بالجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يلتقي الجزيرة مع الوصل، فيما يواجه شباب الأهلي العين، لتقام يوم الإثنين المقبل 7 إبريل بدلا من الأحد 6 إبريل.

وتقام مباريات الجولة 20 على 3 أيام تبدأ من يوم غدٍ الجمعة حيث يتقابل دبا الحصن مع خورفكان، والوحدة مع النصر، وتستأنف المباريات يوم السبت بمواجهتي العروبة مع كلباء والبطائح أمام عجمان.

وكانت فرق شباب الأهلي والوصل والجزيرة قد لعبت أشواط إضافية في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة أمس.