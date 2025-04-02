حظوظ يابانية قوية للفوز بلقب ثالث في كأس دبي العالمي

جاءت قرعة النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي للخيول، التي سحبت اليوم الأربعاء، في مضمار ميدان، متباينة لممثلي العرب في الشوط التاسع والرئيس البالغ جوائزه 12 مليون دولار، بعدما حلّ ممثل قطر الجواد «هيت شو» المملوك لـ «واثنان للسباقات» في البوابة السابعة المثالية لانطلاق السباق الممتد لمسافة 2000 متر رملي، فيما جاء ممثلا السعودية الجوادين «ووك اوف ستارز» بشعار «العذبة للسباقات»، و«راتيل إن روول» لمالكيه «شرف محمد الحريري اسطبلات لكي سيفين» من البوابتين الأولى والثانية الصعبتين على الانطلاق.

وتبدو حظوظ اليابان قوية في حصد اللقب الثالث تاريخياً بكأس دبي العالمي بعد الفرس «فيكتوار بيزا» بنسخة 2011، بعد أن خدمت القرعة بطل نسخة 2023 «أوشبا تيسورو» بوضعه في البوابة الرابعة بجوار مواطنه «فوريفر يونغ» الذي ينطلق من البوابة الخامسة.

وجرت القرعة بحضور كل من الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل المهندس محمد سعيد الشحي، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل علي آل علي، وممثلي الشركات الرعاية للأشواط التسعة المكونة لحدث أمسية كأس دبي العالمي، وملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 102 خيلاً تمثل 19 دولة، تتنافس على ألقاب أشواطها التسعة البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

وتأتي أهمية القرعة في تحديد بوابات الانطلاق لكل خيل من الخيول المشاركة، كونها تعطي الأفضلية للخيول التي تخدمها القرعة بوضعها في سلسلة البوابات المتوسطة من 5 إلى 7، فيما تزداد صعوبة مهمة الانطلاق لباقي الخيول التي تأتي بخانات بعيدة عن المنتصف، خصوصاً تلك التي تضعها القرعة في كل من الخانتين الأولى أو الأخيرة.

وعن تفاصيل قرعة شوط الرئيس «كأس دبي العالمي» الذي يشهد مشاركة 11 من أقوى خيول العالم، ويعد بالندية والإثارة حتى أمتاره الأخيرة، سواء مع الياباني «أوشبا تيسورو» بإشراف المدرب توبورو تاكاجي، الطامح للقبه الثاني ومعادلة الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المتوج بطلاً لنسختي 2018 و2019، والوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس لمرتين على التوالي بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

ووقع الحصان الياباني «فوريفر يونغ» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاغ، في بوابة مثالية نسبياً على الانطلاق ما يمنحه في حال فوزه السبت المقبل، تسجيل انجاز الثنائية الخليجية بعد أن توج فبراير الماضي بـ «كأس السعودية»، وسط حظوظ قوية تدعمها خبرات الجواد الذي سبق له الموسم الماضي التتويج بطلاً لـ «ديربي الًإمارات» في أمسية الكأس.

وتصطدم الجياد اليابانية، بوجود ممثلين عن المدرب بوبات سيمار المتوج مع الجواد «لوريل ريفير» بطلاً لكأس دبي العالمي في نسخة العام الماضي، حيث يدفع سيمار في نسخة 2025 بجوادين سبق ان تمرسا على مضمار ميدان وحققا نتائج لافتة في الموسم الحالي، سواء الجواد البريطاني «إمبريال إمبيرو» الذي ينطلق في البوابة العاشرة، وسبق وتوج مطلع مارس الماضي بلقب «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية ومسافته 2000 متر، ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، أو ممثل السعودية «ووك أوف ستارز» المتوج يناير الماضي بـ «كأس تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى.