ميلوش: فوز الوصل على عجمان دفعة معنوية لنصف نهائي الكأس

أكد مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن الفوز على عجمان بهدفين دون رد، أول من أمس، على استاد زعبيل، لحساب الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، يمثل دفعة معنوية مهمة قبل لقاء شباب الأهلي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق بدأ مباراته بشكل جيد ومنظم، وحصلنا على النتيجة التي نرجوها، ولو كان الحظ حليفنا لكانت النتيجة أفضل، وهناك كثير من الإيجابيات، حيث صنعنا العديد من الفرص، وهذا ليس سهلاً أمام فريق منظم مثل عجمان، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين في مباراة مثلت دفعة للاعبينا على صعيد الثقة بالنفس قبل لقاء شباب الأهلي الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة».

وأوضح: «الفوز مهم جداً، وجاء بعد خسارتنا أمام الجزيرة في إياب نصف نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مسابقة كنا نطمح خلالها لبلوغ النهائي، إذ إن كل بطولة ومباراة مهمة لنا، والمواجهة المقبلة ستكون أمام شباب الأهلي الفريق الأفضل حالياً، وبحاجة لدخول هكذا نوع من المباريات القوية بتركيزٍ عالٍ».

وأضاف: «دخلنا الشوط الثاني من مباراة عجمان بوضعية أفضل أمام فريق منظم أتيحت له العديد من فرص التسجيل، والهدف الذي سجله الوصل في الشوط الأول، سمح لنا بدخول الشوط الثاني مع مساحات أكبر خلف خطوط المنافس، ونجحنا في تشكيل الخطورة، وبناء الهجمات التي أثمرت هدفنا الثاني».

وتابع: «مباراتنا المقبلة أمام شباب الأهلي مختلفة تماماً، ولا يوجد فيها تعويض، ولخوض هكذا نوع من المباريات عليك أولاً دخول اللقاء بذهنية عالية، ونحترم شباب الأهلي، وإذا كنا في يومنا فإننا قادرون على تقديم مباراة قوية».

وعن الاستفادة من مجريات لقاء عجمان في اختبار تكتيكات وخطط معينة كبروفة ختامية قبل لقاء نصف نهائي كأس رئيس الدولة، قال ميلوش: «علينا انتظار لقاء شباب الأهلي لمعرفة ما نخطط له لهذه المباراة، والأهم أن علينا دخول هذه المباراة ونحن جاهزون من الناحيتين الذهنية والبدنية، والإيمان بحظوظنا في مباراة عالية المستوى».