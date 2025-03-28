«الإمارات للدراجات» ينتزع الصدارة في سباقي «كلاسيك بروج» و«فولتا كاتالونيا»

حقق دراج فريق «الإمارات إكس آر جي»، سيباستيان مولانو، فوزاً مهماً، أول من أمس، في ختام سباق كلاسيك - بروج في بلجيكا، الذي امتد لمسافة 195 كم، متفوقاً على أقرب منافسيه جوناثان ميلان من فريق ليدل تريك، وذلك إثر حسم النتيجة بعد رجوع الكاميرا لقياس الأفضلية، إثر تحقيق الدراجين الزمن نفسه وهو 4:07:23 ساعات، ويعد هذا الإنجاز أهم انتصار في مسيرة الدراج سيباستيان مولانو في سباق اليوم الواحد.

وشهدت المسافة الأخيرة من السباق دوراً حاسماً لحوادث الاصطدام، حيث سقط العديد من المتسابقين على الأسفلت في المسار المزدحم نحو النهاية.

ولكن مولانو حافظ على توازنه في خضم هذه الفوضى، واستغل فرصته بتنفيذ انطلاقة سريعة قبل 500 متر من خط النهاية، محافظاً على تقدمه ليحقق أول فوز له هذا العام.

وأعرب مولانو عن سعادته بهذا الفوز، مشيراً إلى أن المرحلة النهائية كانت خطرة وسريعة للغاية، وتمكن بصعوبة من الحفاظ على تقدمه، مضيفاً أنه أول انتصار له هذا الموسم، وأعظم فوز حققته في سباق اليوم الواحد.

من ناحية أخرى، وفي سباق فولتا كاتالونيا في إسبانيا، أول من أمس أيضاً، واصل دراج فريق «الإمارات إكس آر جي» خوان أيوسو تألقه، محققاً فوزه السادس هذا الموسم، بعد منافسة مثيرة ضد بريموش روغليتش من فريق «ريد بول - بورا - هانسجروه» في انطلاقتهما نحو خط النهاية على القمة في لا مولينا خلال المرحلة الرابعة.

وعبر الثنائي خط النهاية جنباً إلى جنب، لكن حُسم الفوز لأيوسو رسمياً، لينتزع بذلك قميص المتصدر قبل المرحلة الخامسة.

وبهذا الانتصار، يعزز أيوسو صدارته في التصنيف العام بفارق ست ثوانٍ عن روغليتش، قبل المواجهة الجبلية الثانية في السباق.

وقال أيوسو إنه حققّ الفوز أمام منافسين أقوياء، وكان ذلك أقل ما يمكنه تقديمه بعد الجهد الاستثنائي الذي بذله الفريق.