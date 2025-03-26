قطر تخرج من سباق الترشح المباشر.. وإيران تتأهل رسمياً

خرج منتخب قطر من سباق الترشح المباشر لمونديال 2026، عقب خسارته، أمس، من منتخب قيرغيزستان (1-3)، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى.

وتجمّد رصيد العنابي عند 10 نقاط في المركز الرابع، في حين عزز منتخب قيرغيزستان، حظوظه في اللحاق بملحق التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط.

وبدأ الفريق القيرغيزستاني التسجيل عن طريق فاليري كيشن، «45+1»، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة، وفي الشوط الثاني، نجح منتخب قطر في إدراك التعادل عن طريق لوكاس مينديز «52»، إلا أن اللاعب ذاته لم يستمتع بالتعادل، إذ تلقى بطاقة حمراء بعد ثلاث دقائق فقط من هذا الهدف، واستغل منتخب قيرغيزستان الموقف وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق ألكسندر ميششينكو، وشوكوروف، «82 و90+3».

من جانبه، ضمن منتخب إيران التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تعادله (2-2) مع ضيفه منتخب أوزبكستان على استاد آزادي في طهران، أمس، في المجموعة الأولى، وهذه هي المرة السابعة والرابعة توالياً لإيران في كأس العالم، وانضمت لليابان كثاني فريق من آسيا وثالث فريق على مستوى العالم بعد نيوزيلندا.

ورفع الفريق الإيراني رصيده إلى 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فريق أوزبكستان الذي بقي وصيفاً برصيد 17 نقطة.

وباتت مباراتا إيران أمام قطر وكوريا الشمالية، في يونيو المقبل، بمثابة تحصيل حاصل، فيما اقترب منتخب أوزبكستان من اللحاق به بعد هذا التعادل الثمين.

وتقدمت أوزبكستان بعد مرور 16 دقيقة عن طريق خوجيمات إركينوف، قبل أن يتعادل مهدي طارمي لأصحاب الأرض «52»، وعاودت أوزبكستان تقدمها عن طريق أبوسبيك «53»، ليعود مهدي طارمي ويمنح الإيرانيين التعادل من جديد «83».