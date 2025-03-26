«الأبيض» يُحافظ على آمال التأهل المباشر إلى كأس العالم

تفادى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الخروج من سباق التأهل المباشر عن المجموعة الأولي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وعاد من الرياض بثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على كوريا الشمالية، 2-1، ليحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر.

ورفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن منتخب أوزبكستان، الذي يحتل المركز الثاني خلف إيران التي ضمنت تأهلها رسميا إلى كأس العالم، بعد تعادلهما 2-2.

وبات الفريق الإماراتي بحاجة إلى «سيناريو مجنون» لخطف بطاقة الترشح الثانية بفوزه على أوزبكستان، في الخامس من يونيو وقيرغيزستان في العاشر من ذات الشهر، مقابل خسارة أوزبكستان، في مباراتيها المتبقيتين مع الإمارات وقطر.

وقد تحسم الأهداف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، في حالة إذا ما فاز «الأبيض» على أوزبكستان وقيرغيزستان، وتعادلت أوزبكستان مع قطر، ووقتها سيرفع المنتخبان الاماراتي والأوزبكستاني رصيدهما إلى 19 نقطة، بيد أن أفضلية الأهداف حتى نهاية الجولة الثامنة من التصفيات لصالح الأبيض.

في وقت لن يُجدي فيه فوز المنتخب الاماراتي في أخر مباراتين، في حالة ما فازت أوزبكستان على قطر في الجولة الختامية، اذ سترفع رصيدها وقتها إلى 20 نقطة مقابل 19 نقطة فقط للأبيض.

وبالعودة لمباراة كوريا الشمالية فقد حقق الأبيض المطلوب منه في تلك المواجهة، بعدما استجاب المدرب البرتغالي لصوت العقل، ودفع بتشكيلة أجرى عليها خمس تغيرات دفعة واحدة عن تلك التي خاضت مباراة إيران الماضية والتي خسرها 0-2.

فقد أثبت فابيو ليما أحقيته في أن يكون لاعبا أساسيا بعدما تمكن في وقت مبكر من منح الأبيض الأفضلية على مستوى النتيجة من متابعة لتمريرة كايو لوكاس، والتي أبعدها الحارس الكوري الشمالي في المرة الأولى وأكملها بعد ذلك في المرمى، «5».

وظل المنتخب الوطني على تفوقه الميداني مستحوذا على الكرة في معظم الوقت، ولاحت له فرصة تسجيل هدف التعزيز، بعدما توغل وسط دفاعات المنتخب الكوري، ليتعرض للعرقلة، بيد أن الحكم السعودي، محمد الهويش أشار باستمرار اللعب «31».

وكاد مرمى خالد عيسى أن يستقبل هدفا من التهديد الأول والخطير للفريق الكوري الشمالي، من ضربة رأس لعبها كوانغ هوان وهو على مقربة من المرمى، لكنه كرته علت العارضة «32».

ولكن منتخب كوريا الشمالية نجح في المناسبة الثانية أن يُدرك التعادل عن طريق كيم يو سونغ، من متابعة لكرة مرتدة من العارضة ليُكملها في المرمى «43».

وتجرأ الفريق الكوري على الأبيض في مطلع الشوط الثاني، فأنقذ خالد عيسى مرماه من هدف مُحقق من تسديدة قوية أطلقها، كوك تشول، وحولها الحارس إلى ركنية «49».

وفي الوقت المُحتسب بدلا من الضائع (90+10) تمكن البديل سلطان عادل من تسجيل هدف الفوز للمنتخب الوطني من ضربة رأس ليمنح «الأبيض» ثلاث نقاط كان في حاجة ماسة إليها.