«إي إس حرير» الأجمل في بطولة دبي للجواد العربي

أشاد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة دبي للجواد العربي بنسختها الـ22، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأسدل الستار على منافساتها، أول من أمس، بمركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من المنافسات، بحضور 124 جواداً من أرقي السلالات العالمية والمحلية، تنافست على جوائز مالية بلغت أربعة ملايين دولار.

وقال سموه، في تصريحات لقناة «دبي ريسينغ»، عقب تتويج الفائزين: «بطولة دبي للجواد العربي تأسست وفق قواعد راسخة وقوية، مكنتها من الوصول إلى القمة في تنظيم مثل هذا النوع من البطولات».

وأضاف: «مع الخبرات الطويلة الممتدة على مدار 22 عاماً، اكتسبت اللجنة المنظمة خبرات هائلة، تُساعدها عاماً بعد آخر في إبراز البطولة بأفضل حُلة تنظيمية ممكنة».

وتمكن «إي إس حرير» المملوك لمربط الصقران للخيول العربية من التتويج بالميدالية الذهبية للشوط الرئيس، المُخصص للفحول، وحصد «إي كي إس سراج» المملوك إلى نايلا حايك من سويسرا، الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى «إتش إل الغندور» التابع أيضاً إلى نايلا حايك.

وجاءت بداية أشواط اليوم الختامي مع منافسات المهرات بعمر سنة، والتي انتزع لقبها مربط دبي للخيول العربية، عبر المهرة «دي نيران»، التي حصلت على الميدالية الذهبية، ونالت المهرة «عجيبة البداير» ملك الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي، الميدالية الفضية، وحازت «إس كيو غندورة» المملوكة إلى نايلا حايك على البرونزية. وحصدت المُهرة «فيفيا إس بي» المملوكة للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي الميدالية الذهبية في بطولة كبار المهرات، ونالت المهرة «إيمان إس في بي» المملوكة إلى نايلا حايك الميدالية الفضية، وأحرزت المهرة «دي روي»، لمربط دبي للخيول العربية الميدالية البرونزية.

وفازت «إيرفانا الشراع» المملوكة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان من «إسطبلات الشراع»، بالميدالية الذهبية في بطولة الأفراس، وحصلت «دي جودي» لمربط دبي للخيول العربية على الميدالية الفضية، وفاز مربط عجمان بالميدالية البرونزية عبر «ع.ج.العلا».

وفي بطولة المهور بعمر سنة، حل المهر «الفهد ماس» المملوك لفيصل الكبيسي (مربط الجميل) من قطر بالميدالية الذهبية، وجاء «س.س.مسك» لسلطان محمد اليحيائي في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، فيما حصل على الميدالية البرونزية «فام فورتكس» المملوك إلى فريدريكو جوردان.

وبرز مربط دبي للخيول العربية في بطولة المهور بعمر 2 و3 سنوات، عبر المهر «دي بركان» الذي نال الميدالية الذهبية، وحصد المهر «عزام الأمل»، المملوك للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي، الميدالية الفضية، و«إي جي ساير» لمربط عجمان الميدالية البرونزية.

حضر منافسات اليوم الأخير من البطولة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، زياد كلداري، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، عبدالرحمن أبوالشوارب، وعضوا اللجنة المنظمة سلطان اليحيائي ويعقوب المخيني، وعضو اللجنة المدير العام، قصي عبيدالله، والمدير التنفيذي للبطولة، عادل الفلاسي.

كلداري: نجحنا في تقديم نسخة رائعة

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي للجواد العربي، زياد كلداري، أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية نجحت في تقديم نسخة رائعة بشهادة جميع الحاضرين. وقال في تصريحات صحافية: «النسخة الحالية تُعد من أقوى النسخ الخاصة بالبطولة، نظراً إلى مشاركة مجموعة من الخيول المتوَّجة بألقاب عالمية، وهذا ما جعل المنافسة على أشدها، والنتائج في جميع الأشواط كانت تُحسم بفارق بسيط من النقاط».

حشر بن مكتوم:

. البطولة تأسست وفق قواعد راسخة وقوية مكنتها من الوصول إلى القمة.