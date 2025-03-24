«الأبيض» يتدرب في الرياض اليوم.. وتغييرات متوقعة في تشكيلة بينتو

تتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداً لخوض مباراته المرتقبة، غداً، أمام نظيره الكوري الشمالي، ضمن الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، علماً بأن المباراة ستقام في الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ويؤدي «الأبيض» تدريبه الرئيس مساء اليوم في الرياض، إذ يسعى المدرب البرتغالي باولو بينتو، من خلال التدريب الختامي، إلى الاستقرار على تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها المباراة، وذلك على ضوء جاهزية كل لاعب من الناحيتين البدنية والفنية.

وكان المنتخب قد واصل معسكره الإعدادي الداخلي عقب عودته أخيراً من إيران، وركز خلاله على معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت مباراة إيران، لاسيما على صعيد معالجة الخطط والمنظومة الدفاعية، خصوصاً بعدما ظهر المنتخب بصورة متواضعة وأداء فني غير مقنع، وخطوط متباعدة، وغاب الانسجام والتفاهم بين عناصره في كل خطوطه، ما تسبب في الخسارة وعقّد حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.

ويتوقع أن يجري الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب باولو بينتو، بعض التغييرات في التشكيلة، خصوصاً على صعيد خطي الدفاع والهجوم، وذلك في أعقاب الأخطاء الدفاعية القاتلة خلال مباراة إيران الأخيرة، ما تسبب في استقبال شباك الحارس خالد عيسى هدفين على مدار شوطي المباراة.

وينتظر أن يُحدث بينتو بعض التغييرات لتعزيز الجانب الهجومي، بإشراك لوان بيريرا وفابيو ليما، ضمن التشكيلة الأساسية، كما يتوقع عودة ماركوس ميلوني بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب الإنذارات، ويُحتمل أن يكون هناك تغيير في طريقة اللعب التي ينتهجها بينتو، لتتناسب مع المنتخب الكوري الشمالي.