معتز عبدالله: قوة المنتخب في الأفراد وليس المجموعة

قال المدرب الوطني والحارس الدولي السابق، معتز عبدالله، إن ثقة الجمهور بالمدرب البرتغالي باولو بينتو لن تعود إلا في حالة الفوز على كوريا الشمالية، غداً، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، خصوصاً بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام المنتخب الإيراني بهدفين نظيفين، مشدداً على أن «الأبيض» لديه قوة في الأفراد ولكن ليس كمجموعة، على حد تعبيره.

وتجمد رصيد المنتخب عند 10 نقاط في المركز الثالث على لائحة ترتيب المجموعة الأولى، متأخراً عن المنتخب الإيراني المتصدر (19 نقطة) والأوزبكي (16 نقطة).

وقال معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «الأمر الوحيد الذي سيعيد الثقة بين الشارع الرياضي وبينتو هو النتائج الإيجابية، ويجب أن يقوم أحد مسؤولي اتحاد الكرة بشرح استراتيجية عمل الجهاز الفني للمنتخب، حتى يكون هناك توافق بين الأطراف الثلاثة، وهي الجمهور واتحاد الكرة والمدرب، خصوصاً أن شرح اتحاد الكرة لخطته واستراتيجيته سيساعد بينتو».

وتابع: «على صعيد مباراة كوريا الشمالية المرتقبة، فإنه يجب على إدارة المنتخب تهيئة اللاعبين للمباراة، خصوصاً أن المنتخب الكوري الشمالي لن يلعب على أرضه وجمهوره، ولو كان قد لعب على أرضه فإنه ستكون لديه ردة فعل قوية بعد الخسارة أمام قطر بخماسية في الجولة الماضية».

وأكمل: «إقامة مباراة المنتخب أمام كوريا الشمالية في الرياض فرصة يجب أن يستغلها بينتو، كون المنتخب الكوري سيلعب خارج أرضه وبعيداً عن جمهوره».

وتطرق معتز عبدالله لمباراة المنتخب مع نظيره الإيراني، وقال: «بالنسبة لمباراة إيران، فإن عدم معرفة بينتو بقدرات اللاعبين الجدد الذين انضموا حديثاً إلى المنتخب أدى إلى عدم وضع خطة واستراتيجية لفك شيفرة المنتخب الإيراني، كما أن أغلبية اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب أخيراً لا يلعبون أساسيين مع فرفهم، لذلك فإنه كان من الصعب على المدرب تشكيل توليفة قوية من لاعبين لا يلعبون أساسيين مع فرقهم، وفي الوقت نفسه، وضع خطة قوية للفوز على المنتخب الإيراني الذي يعد من أفضل المنتخبات في آسيا حالياً».

وأكمل معتز عبدالله: «مدرب المنتخب الإيراني أمير قالينو امتاز خلال المباراة ليس بوضع استراتيجية فنية فحسب، وإنما اللعب بجرأة نجح من خلالها في فك شيفرة المنتخب الإماراتي، من خلال الاعتماد في خطته على اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الإماراتي مثل سامان قدوس ومهدي قايدي وسردار أزمون».

وأضاف معتز عبدالله: «المنتخب سيظهر في بعض المباريات بقوة أمام المنتخبات التي تكون في مستواه الفني، لكن حالياً يجب عدم طلب المزيد من المنتخب في وضعه الحالي، وأعتقد أنه حتى لو تم استقطاب أي مدرب لتدريب (الأبيض) فلن يتمكن من التفوق على منتخبات مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيران، لكون هذه المنتخبات تفوقه في المستوى الفني، وأرى أنه يجب على الجميع الصبر على المنتخب والمدرب بينتو وعدم استعجال النتائج».

وأكمل: «هناك أسماء لاعبين تبرز بين كل فترة وأخرى، لكنها لم تبرز مع المنتخب كمجموعة متكاملة».

وتابع: «هناك إفراط في التفاؤل في إمكانية تأهل المنتخب إلى كأس العالم، وهذا الأمر سيصيب المشجع أو المتابع بحالة توهان».

وعما إذا كان يؤيد التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب، قال معتز عبدالله: «لا أحبذ أن يتم تغيير بينتو، وإنما انتهاج الخطة نفسها التي اتبعتها المنتخبات القوية في آسيا، مثل المنتخب الإيراني والياباني، وهي التعاقد مع مدرب لأربع سنوات، وتركه يكمل دورة كأس عالم كاملة حتى يتم بعدها تقييم عمله، وهذا الأمر يفترض أن يحدث بالنسبة للمنتخب الوطني، وبعدها يتم تقييم عمل المدرب ومحاسبته، بدلاً من أن تتم محاسبة المدرب بعد كل مباراة».

وأوضح: «يجب ترك المدرب بينتو يكمل مدته كاملة، وبعدها يتم تقييمه عن المرحلة كلها، بدلاً من تغيير المدرب كل ثلاث أو أربع مباريات، وهذا الأمر سيسبب خللاً في المنظومة الخاصة بالمنتخب، لذلك فإنني مع استراتيجية اتحاد الكرة في أن يكمل المدرب دورته، على الرغم من أنني أرى صعوبة في أن يكمل المدرب مسيرته مع المنتخب، وهذا الأمر تتبعه أغلبية الأندية المحلية مع المدربين، وهي مسألة الاستعجال في تغيير المدرب دون الصبر عليه».

وأردف معتز: «المنتخب لديه قوة في الأفراد الذين انضموا إليه كعناصر، ولكن ليس كمجموعة، مثل كايو لوكاس وكايو كانيدو وليما وحارب عبدالله ويحيى الغساني، لكن على أرض الواقع فإن هؤلاء اللاعبين غير بارزين على صعيد المشاركة الآسيوية مع فرقهم، وغير مؤثرين مع أنديتهم، كما أن نصفهم الآخر لا يلعب أساسياً مع فرقه في الدوري، ومثلاً نجد خلال المشاركات الآسيوية كايو كانيدو وكذلك ليما احتياطيين، وكذلك جوناتس احتياطياً أو خارج القائمة، واللاعب الوحيد الذي كان يلعب مع فريقه أساسياً على الصعيد المشاركة الآسيوية هو لوكاس بيمنتا، لكنه حالياً غير منسجم مع بقية لاعبي خط الدفاع».

معتز عبدالله:

. هل اتحاد كرة القدم راضٍ عن أداء بينتو واللاعبين؟ نريد سماع رأيه.

. من الصعب على المدرب وضع تشكيلة من لاعبين لا يلعبون مع فرقهم.

. هناك إفراط في التفاؤل حول تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026.