كالوم فار يحرز أول ألقاب موسم الغولف الإماراتي

أحرز اللاعب كالوم فار لقب بطولة «كلاش تور» للغولف بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل في البطولة التي احتضنها نادي العين للفروسية والرماية، أمس بمشاركة 154 لاعباً من الهواة والمحترفين.

وتعد البطولة التي أقيمت بإشراف اتحاد الإمارات للغولف، الأولى في الموسم المحلي، وجائزتها 50 ألف جنية أسترليني، ومن أبرز الجولات في المملكة المتحدة وأوروبا، وتقدم حوافز للاعبين، ونقاط تصنيف رسمية عالمية، كما توفر طريقاً مباشراً إلى جولتي «هوتيل بلانر» و«دي بي وورلد».

وسيشارك اللاعب كالوم فار في جولة «هوتيل بلانر» الشهر المقبل في العين، مستفيداً من هذا الفوز، والتي تقام بالتعاون بين اتحاد الإمارات للجولف ومجموعة الجولات الأوروبية.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن جولة كلاش تور تلعب دوراً محورياً في رفع مستوى الجولف للمحترفين والهواة في الإمارات والمنطقة بشكل عام، لاسيما أن هناك بعض الدول حول العالم تواجه تحديات موسمية مثل تقلبات الطقس والملاعب، موضحاً أن الإمارات توفر أفضل الظروف العالمية على مدار العام، ما يجعلها الوجهة المثالية لإطلاق وإنهاء موسم جولة «كلاش تور».