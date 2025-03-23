الجزيرة يقصي الوصل من كأس المحترفين.. ويبلغ النهائي للمرة الرابعة

تأهل الجزيرة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب على الوصل 3-1، السبت، على استاد محمد بن زايد، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة، معوضا بذلك خسارته في الذهاب بهدف دون رد.

ولم تكن بداية المواجهة توحي بأن الجزيرة سيمضي نحو الخروج بتلك النتيجة الكبيرة بعدما دخل الوصل إلى أرضية الملعب بأفضلية واضحة على صعيد الاستحواذ وسط تراجع غير مبرر من جانب أصحاب الأرض للحيلولة دون أن يستقبل مرماهم أي هدف يُصعب من مهمتهم.

ولكن الجزيرة باغت الوصل بهدف رامون ميريز الذي استغل خطأ مدافع الوصل سفيان بوفتيني ليسدد كرة من مسافة قريبة من المرمى مرّت من بين قدمي الحارس خالد السناني «20».

وعزز فينسيوس ميلو تقدم الجزيرة بإضافة الهدف الثاني من متابعة لتمريرة مامادو كوليبالي ليُكملها في المرمى رغم تدخل مدافعي الوصل لمنعه من التسجيل «27».

وواصل الجزيرة أفضليته على الصعيد الهجومي، إذ كاد نبيل فقير أن يوسع الفارق بعدما توغل وسط دفاع الوصل وسدد كرة قوية من داخل الصندوق، أبعدها الحارس السناني «34».

وقبل أن يتوجه الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس حصل الجزيرة على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» التي أكدت تعرض فينسيوس ميلو للعرقلة من مدافع الوصل يوسف المهيري، لينبري إليها نبيل فقير ويسددها أرضية على يسار الحارس «45».

وتحسن أداء الوصل الهجومي في الحصة الثانية بعد اشتراك آداما ديالو بديلا للاعب خط الوسط ماجد سرور فتحصل علي صالح، على فرصة تقليص الفارق من كرة عرضية استقبلها وهو في مواجهة المرمى لكنه سدد بجوار القائم «55».

وتحصل الفريق الضيف على ضربة ثابتة من مكان مثالي نفذها خيمينيز من فوق الحائط البشري لكن الكرة من سوء حظه ضلت طريقها للشباك «60».

وفي خضم محاولات الوصل لتقليص النتيجة، كاد نبيل فقير أن يقتل المباراة بعد هجمة مرتدة منظمة، ليضع الكرة في مكان صعب بالمرمى إلا أن خالد السناني كان حاضراً، وأبعاد الكرة بأطراف أصابعه «70».

وابتسم الحظ للوصل، حينما تحصل على ضربة جزاء بعدما تعرض علي صالح للعرقلة داخل الصندوق، سجل منها جواو بيدرو هدف فريقه الأول «75».

وكاد الوصل بعدها مباشر أن يُسجل الهدف الثاني من كرة هدد بها جواو بيدرو مرمى الجزيرة، إلا أن محمد النني نجح في إبعاد الكرة قبل أن تتجاوز الخط «78».

ووقف الحظ إلى جانب الجزيرة حينما تصدت العارضة والقائم للعبتين تباعاً من جانب جواو بيدرو، وسيكا سيديي، قبل أن يُبعدها الحارس بعد ذلك لركنية «90+2».