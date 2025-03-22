"أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة" يودع الآسيوية بخسارته أمام بطل فيتنام

ودع فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات لكرة القدم، دوري أبطال آسيا بخسارته اليوم أمام فريق هوشي منه سيتي بطل الدوري الفيتنامي للسيدات بنتيجة 4 – 5، في الدور ربع النهائي على ملعب "ثون نهات" في مدينة هوتشي منه.

وينتظر الفريق الفيتنامي المتأهل إلى الدور نصف النهائي، الفائز من المباراة المقررة غداً في الدور ربع النهائي بين فريقي أوراوا ريدز، حامل لقب الدوري الياباني ونادي ووهان جيانجدا الصيني.