«كأس رئيس الدولة للخيول» تبدأ من تونس

أعلنت اللجنة العليا المنظمة عن أجندة النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لعام 2025، التي تقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وذكرت اللجنة أن نسخة 2025 ستشهد تنظيم 17 سباقاً، بواقع 10 جولات في المضامير الأوروبية، وخمس جولات في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة الأميركية، وأخرى في روسيا، وذلك للتنافس على جوائز مالية قدرها 15 مليون درهم، لتصبح هي الأكبر والأغلى في تاريخ سباقات الخيول العربية في العالم.

وأوضحت اللجنة، في بيان أمس، أن بداية سباقات الموسم الجديد ستكون من تونس في 20 أبريل المقبل على جوائز قدرها 500 ألف دينار تونسي، ثم المغرب في 26 أبريل بجوائز 250 ألف يورو، وفرنسا في 11 مايو 2025 وجائزتها 350 ألف يورو، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم 17 مايو وجائزتها 200 ألف دولار.

وأضافت أن السباقات ستعود مجدداً إلى أوروبا عبر المحطة الإيطالية في 18 مايو وجائزتها 300 ألف يورو، وبعدها تقام في كل من السويد في السادس من يونيو المقبل وجائزتها 100 ألف يورو، وألمانيا في السادس من يوليو للتنافس على جوائز قدرها 250 ألف يورو، وهولندا في الثالث من أغسطس بجوائز قدرها 100 ألف يورو، وإسبانيا 15 أغسطس وجائزتها 200 ألف يورو، ثم روسيا في 30 أغسطس وجوائزها 100 ألف دولار، وبلجيكا في الثاني من سبتمبر وجوائز 200 ألف يورو.

وأشارت إلى أنها ستقام في تركيا في السابع من سبتمبر وجوائز 250 ألف دولار، ثم إنجلترا في 13 سبتمبر وجوائزها 400 ألف جنيه إسترليني، ثم بولندا في 28 سبتمبر وجائزتها 200 ألف يورو، ثم مصر في 25 أكتوبر وجوائزها 500 ألف درهم، وليبيا في 26 أكتوبر وجوائز مليون درهم إماراتي، ثم السعودية 21 نوفمبر وجوائزها مليون ونصف المليون ريال سعودي.

من جانبه، توجه رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة السباقات، مطر الظاهري، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً للدعم والرعاية المتواصلة لمسيرة سباقات الخيل العربية في العالم، مؤكداً أن الدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والتوجيهات السديدة تقود سلسلة سباقات الكأس لتصبح الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية في العالم.

وقال إن أجندة السباقات، التي تشمل 17 دولة في العالم، تستهدف دعم الملاك والمربين للخيل العربية.

الرحماني: نسخة 2025 الأغلى في تاريخ الخيل العربية عالمياً

أكد أمين عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، أن نسخة 2025 ستكون الأكبر والأغلى في تاريخ الخيل العربية عالمياً، وهي تمثل انعطافه تاريخية ونقلة نوعية في تاريخ سباقات الخيل العربية، وستنقلها لآفاق واسعة وغير مسبوقة، لتصبح أقوى وأغلى سلسلة في العالم منذ تأسيس السباقات.

. 15 مليون درهم جوائز السباقات التي ستجوب المضامير العربية والأوروبية والأميركية والروسية.