جائزة «الإبداع الرياضي» تهنئ كيرستي برئاسة «الأولمبية الدولية»

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وزيرة الرياضة في زيمبابوي، كيرستي كوفنتري، بمناسبة انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، بعد فوزها على ستة مرشحين آخرين في الانتخابات التي أقيمت في اليونان ضمن اجتماعات الدورة 144 للجنة الأولمبية الدولية، لتصبح الرئيس العاشر للجنة الأولمبية الدولية، وتتولى قيادة أكبر منظمة رياضية عالمية لمدة ثماني سنوات مقبلة.

وترتبط كيرستي، البطلة الأولمبية السابقة، بعلاقات طيبة مع «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، حيث سبق لها المشاركة في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي عام 2019، وتحدثت في جلسة دبلوماسية الرياضة، مستعرضة تجربتها الثرية كرياضية مميزة، انطلقت من إفريقيا إلى العالم، ونالت العديد من الميداليات الذهبية في بطولات العالم للسباحة، وكذلك الدورات الأولمبية.