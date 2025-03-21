أول تصريح من بينتو بعد خسارة "الأبيض" أمام إيران

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو أن حظوظ "الأبيض" في التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 أصبحت مشروطة بالفوز في المباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية الثلاثاء المقبل.

وقال بينتو في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية عقب خسارة الفريق أمام إيران بهدفين دون رد، إنه: "لقد كنا نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وحصلنا على أكثر من فرصة محققة لإحراز الهدف الأول، وكان هناك ندية في الأداء بين المنتخبين".

وأضاف: "منتخب إيران أحرز الهدف الأول في توقيت صعب قبل نهاية الشوط الأول، ما زاد من صعوبة المباراة، حيث إنه كان من الصعب أن نبدأ الشوط الثاني ونحن متأخرين في النتيجة".

وتابع: "في الشوط الثاني لم يكن هناك فرص عديدة وأضاف منتخب إيران الهدف الثاني وتحكم في المباراة، وحاولنا العودة في اللقاء وأجريت تعديلات تكتيكية، ولكن دخل مرمانا الهدف الثاني من رمية تماس وأصبحت المباراة أكثر صعوبة".

وزاد: "نبارك لمنتخب إيران وتأهله إلى كأس العالم، يجب أن نواصل العمل ونركز في المباراة المقبلة".

ورداً على سؤال حول أبرز الإيجابيات في اللقاء من خلال عودة سلطان عادل وعبدالله رمضان للمشاركة مع المنتخب، قال: "لا شك أن عودتهما تعد إيجابية وإضافة للفريق، بعد غياب طويل بداعي الإصابة".

أما عن أبرز الكلمات التي وجهها إلى اللاعبين بعد المباراة، قال: "لا أحب الحديث بعد المباراة مباشرة إلى اللاعبين، وحالياً سنركز في المباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية، وبالتأكيد سنتحدث عن الأشياء التي يجب أن نفعلها ونحلل ما حدث في مباراتنا أمام إيران".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلاً: "يجب أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة، لأن أي نتيجة أخرى غير الانتصار تعني أننا سنخسر حظوظنا في المنافسة على التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026".