سعيد بن مكتوم يتوّج أبطال «البادل المحلية»

توَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في بطولة البادل للفئة المحلية للرجال والسيدات، المقامة ضمن «دورة ند الشبا الرياضية» الرمضانية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وفاز بالمركز الأول في فئة السيدات، الثنائي، بابيت دي ديكر، وعائشة العوضي، بعد فوزهما على الثنائي فاطمة شهدور، وفاطمة الجناحي.

فيما حصل الثنائي، ماجد الجناحي وفارس الجناحي، على لقب فئة الرجال بتغلبهما على الثنائي، راشد وليد، وجاسم النعيمي، في المباراة النهائية.

بينما ظفر بلقب فئة الشباب تحت 18 سنة، الثنائي راشد وليد، وسيف الحمادي، بعد تغلبهما على الثنائي أحمد المهري وحيدر علي.

من جانبه، حقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد فوزه على فريق بلدية دبي بنتيجة 43 – 28، في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا، فيما نال فريق شرطة الشارقة المركز الثالث.

كما نال لاعب مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاسم رمضان، جائزة أفضل هداف لأصحاب الهمم.

وقام رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، ماجد العصيمي، ومدير الدورة، حسن المزروعي، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، عمر البلوشي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

«العميد» ثالث الطائرة

أحرز فريق العميد، الذي يضم لاعبي فريق بادوفا الإيطالي، المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة، بعد تغلبه على فريق السماوي الذي يضم لاعبي فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة 3 – 1. واستهل فريق العميد المباراة بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25 – 18، ثم أعاد تكرار فوزه حينما أنهى الشوط الثاني لمصلحته، 32 – 30، فيما تمكّن فريق السماوي من الظفر بالشوط الثالث بنتيجة 25 – 17، وفي الشوط الرابع أكّد العميد تفوقه وفاز بنتيجة 28 – 26، ليحصل على المركز الثالث في البطولة.

حميد بن سعود المعلا يفوز بسباق الجري لمسافة 5 كيلومترات

أعرب الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن سعادته بفوزه بالمركز الأول في سباق الجري لمسافة خمسة كيلومترات.

وقال في تصريحات صحافية عقب تكريم الفائزين في سباقَي الدرّاجات الهوائية والجري: «أشكر اللجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع، والإعداد الممتاز للمنافسات، دورة ند الشبا أصبحت من أفضل وأكبر الفعاليات الرياضية التي تضم العديد من الرياضات، وتحظى بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار».

وأضاف: «أنا سعيد لأنني أصبحت جزءاً من دورة ند الشبا، وتمكّنت من الفوز بسباق الجري لمسافة خمسة كيلومترات، فقد كانت هذه هي مشاركتي الثانية في هذا السباق، وسأحرص على المشاركة في الموسم المقبل».