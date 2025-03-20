بيمينتا: متشوق لخوض أول مباراة مع منتخب الإمارات

أكد لاعب نادي الوحدة، لوكاس بيمينتا، أنه يترقب بفارغ الصبر مشاركته للمرة الأولى مع منتخب الإمارات خلال تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض «الأبيض» مباراتين في المرحلة الحاسمة من التصفيات أمام إيران اليوم، وكوريا الشمالية الثلاثاء المقبل.

وقال بيمينتا لـ«الإمارات اليوم» إنه متشوق لارتداء قميص المنتخب الوطني للمرة الأولى، مبيناً: «انتظرت هذه اللحظة فترة طويلة، حيث إن اللعب على المستوى الدولي له قيمة كبيرة جداً، وحلم أي لاعب أن يشارك في البطولات القارية والدولية».

وأضاف: «أعلم تماماً الاختلاف بين اللعب مع الأندية والمشاركة مع منتخب الإمارات في تصفيات المونديال، إذ إنني جاهز، وفي كامل تركيزي، وأتمنى أن أحصل على فرصة المشاركة، ومساعدة الفريق مع زملائي في تحقيق نتائج جيدة».

وشدد اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، على صعوبة مباراتي «الأبيض» أمام كل من إيران وكوريا الشمالية، وقال: «جميع المباريات صعبة، إذ إن جميع المنتخبات لديها طموحات كبيرة في التأهل إلى كأس العالم 2026، ولكن بالنسبة لنا نثق بقدراتنا، ونؤمن بحظوظنا في الصعود إلى المونديال».

وتابع: «يجب أن نركز أولاً على مباراتنا أمام منتخب إيران، حيث إنه فريق قوي ومرشح للتأهل من المجموعة، ولكن كما ذكرت يجب علينا أن نثق بإمكاناتنا، ونقدم كل ما لدينا لتحقيق نتيجة جيدة، قبل خوض المباراة الثانية أمام كوريا الشمالية».

وأشاد لاعب الوحدة بمجموعة اللاعبين الموجودين في منتخب الإمارات، وقال: «المنتخب يضم مجموعة جيدة جداً ممن يقدمون مستويات ممتازة خلال الموسم الجاري، كما يقود الفريق مدرب كبير هو البرتغالي باولو بينتو، ولقد كنت موجوداً مع المنتخب في كأس الخليج لكرة القدم بالكويت، ولكنني لم أشارك في المباريات، وعشت مع اللاعبين الأجواء التي كانت إيجابية جداً».

وأردف: «لن تكون هناك مشكلة في الانسجام مع اللاعبين، حيث إنني أعلمهم جميعاً، ولعبت معهم أو ضدهم في المسابقات المحلية، وأتمنى أن يكون وجودي إضافة جيدة للمنتخب، والأهم أن نحقق الانتصار، وأن يقطع الفريق خطوة مهمة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، الذي يعد من أهم أحلامي في الفترة المقبلة».

يذكر أن لوكاس بيمنيتا انضم إلى الوحدة في يناير 2019 قادماً من بوتافوغو البرازيلي، حيث يعد من أبرز اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين خلال المواسم الماضية، بينما شارك في الموسم الجاري مع «العنابي» في 14 مباراة، وأحرز هدفين في الدوري، بمعدل دقائق يبلغ 1244 دقيقة.

. لاعب المنتخب يؤكد أن اللعب على المستوى الدولي له قيمة كبيرة جداً وحلم أي لاعب.