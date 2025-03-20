النمر: 24 نقطة أبعدت خورفكان عن دوامة الهبوط

قال مدرب خورفكان، عبدالمجيد النمر، إن النقاط الـ24 التي حصدها «النسور» حتى الآن تعد جيدة لكونها أبعدته عن دوامة الهبوط، والضغوط النفسية، مع نهاية الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نسعى لمركز أفضل من التاسع في الجولات المتبقية للدوري، خصوصاً بعد الفوز على الوصل في الجولة الماضية».

وأضاف: «النتائج الإيجابية التي ظل يحققها الفريق هذا الموسم، انعكاس لجهد جماعي من مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين».

وظهر خورفكان بشكل مميز بعدما تولى عبدالمجيد النمر تدريب الفريق، إذ تمكّن خلال فترة قصيرة من وضع بصمته الفنية وإحداث نقلة نوعية، وقاده من مركز متأخر إلى أحد فرق الوسط في الدوري بعدما كان الفريق مهدداً بالهبوط.

وأردف عبدالمجيد: «اللاعبون عادوا إلى التدريبات مجدداً بعدما منحتهم إجازة لمدة أسبوع بعد توقف الدوري، وهناك مباراة ودية للفريق على ملعبه أمام العروبة في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة للدوري».

وقال النمر: «بالنسبة لي فإنني أعرف الفريق وإمكانات لاعبي الفريق منذ بداية الموسم، كوني كنت مديراً رياضياً في النادي».

ولعب خورفكان 18 مباراة في الدوري حتى الآن، فاز في سبع، وتعادل في ثلاث، وخسر ثماني مباريات، وسجل 29 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 33 هدفاً.

وتبقت لخورفكان ثماني مباريات أمام كل من الجزيرة في الجولة 19، ودبا الحصن ضمن الجولة 20، والبطائح ضمن الجولة 21، وشباب الأهلي في الجولة 22، والنصر في الجولة 23، وبني ياس في الجولة 24، وأمام الشارقة في الجولة 25، وأمام عجمان في الجولة 26 الأخيرة.

وأوضح النمر: «لاعبو خورفكان حققوا في البداية نتائج جيدة رغم أن الفريق كان يلعب وهو منقوص العدد بسبب الإصابات، وكذلك عدم وجود مهاجم صريح، ولكن الوضع تغير بشكل جيد بعد التعاقد مع البرازيلي إيلتون وعودة لورينسي وبرايان راميريز، وكان الفريق قد فاز على كل من بني ياس والبطائح رغم أنه كان وقتها يلعب ناقصاً، لكن بعد اكتمال صفوف الأجانب أصبح هناك إضافة أكبر في الفريق».

وتابع: «عندما تسلمت تدريب الفريق كان مهدداً بالهبوط، لكنه حالياً بات في وضع أفضل بعدما قفز برصيده إلى 24 نقطة».

وأضاف النمر: «حالياً خورفكان يلعب دون ضغوط والخطوة الثانية بالنسبة لنا في الفريق هي تحقيق مركز جيد في ترتيب فرق الدوري، ونسعى خلال الجولات المقبلة لحصد أكبر عدد من النقاط وتحقيق نتائج جيدة».

وختم: «تسلمت تدريب فريق خورفكان ورصيده سبع نقاط في مركز متأخر بالدوري، وهذه التجربة ليست جديدة، وقد واجهتها من قبل فقد سبق أن تسلمت تدريب الشارقة وكان وقتها مهدداً بالهبوط في 2010 لكنه تمكن من البقاء في دوري المحترفين، وأيضاً تسلمت تدريب خورفكان في 2022 خلفاً للمدرب الأرجنتيني كالديرون، إذ كان الفريق وقتها مهدداً بالهبوط، لكنني أبقيته في دوري المحترفين بآخر ثلاث جولات، وتمكنت من تحقيق نتائج جيدة معه».

عبدالمجيد النمر:

. خورفكان يلعب من دون ضغوط، والخطوة الثانية تحقيق مركز جيد.

. تسلمت تدريب خورفكان وفي رصيده سبع نقاط فقط.