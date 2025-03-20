اختتام بطولة «مارس» للبولو على ملاعب «الحبتور» السبت

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر اليوم، منافسات الدور قبل النهائي من بطولة شهر مارس للبولو، التي ينظمها النادي بصفة دورية، بمشاركة أربعة فرق هي الحبتور وبنسالي وجهانجيري وذئاب دبي وبهانديكاب، من 4 إلى 6 جول، وتختتم بعد غد.

وسيكون عشاق اللعبة على موعد في الساعة 3:45 مع المباراة الأولى في قبل نهائي البطولة التي تجمع فريق الحبتور وفريق بنسالي، فيما تقام المباراة الثانية الساعة 4:45 بين ذئاب دبي وجهانجيري.

وكان اليوم الافتتاحي للبطولة قد شهد فوز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور على منافسه فريق جهانجيري، بقيادة محمد جهانجيري بستة أهداف مقابل أربعة في مباراة قوية كانت متكافئة، تألق فيها خلف الحبتور.

وفي المباراة الثانية قاد حبتور الحبتور فريقه ذئاب دبي إلى فوز ثمين على منافسه فريق بنسالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.