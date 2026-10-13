خلف الحبتور: مشروع جديد ومميز سنعلن عنه في سورية قريباً

أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور» رجل الاعمال خلف بن أحمد الحبتور أن المجموعة تستعد للكشف عن مشروع جديد ومميز في سورية، معرباً عن أمله أن يكون للمشروع أثراً إيجابياً على اقتصادها، وأن يساهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب السوري، ويعزز الثقة بسورية كوجهة آمنة ومرحّبة بالاستثمار.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هنا أعود إلى مبدأ أؤمن به منذ أن بدأت مجموعة الحبتور من الصفر، وبنيناها خطوة بخطوة، بالعمل والاجتهاد والصبر. نحن عندما ندخل سوقاً جديداً، لا ندخله لننفذ مشروعاً ونغادر، أو لنحقق ربحاً سريعاً. ندخله لنستقر ونبني ونخلق فرص عمل حقيقية، ولنكون شريكاً فاعلاً في اقتصاد هذا البلد ومستقبله على المدى الطويل".

وأضاف: "لهذا ندرس خطواتنا جيداً، ونتخذ قراراتنا بالعلم والخبرة والمعرفة، ونحرص على أن تكون مشاريعنا إضافة حقيقية للأسواق التي نعمل فيها".

وأشار: "نحن في كل خطوة نخطوها خارج وطننا، نحمل معنا اسم الإمارات المبروكة، ونحرص على أن نرفع علمها عالياً، وأن نمثلها خير تمثيل، وهذا ما نريده في سورية أن نكون شركاء في بنائها ونهضتها، لا مجرد مستثمرين فيها".

وأكد: "أنا أؤمن بأن سورية لديها من الإمكانات والعقول والطاقات البشرية ما يجعلها قادرة على النهوض من جديد، وأن الاستثمار فيها اليوم يجب أن يكون استثماراً في مستقبل أبنائها، لا مجرد مشاريع قصيرة الأمد".

وشدد: "سورية العزيزة تستحق أن نقف معها، لا بالكلام فقط، بل بالعمل والاستثمار والمساهمة الحقيقية في بناء مستقبلها".

وختم: "أتمنى التوفيق لكل من يعمل ويساهم بإخلاص في إعادة إعمار سورية وتنمية اقتصادها، وأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن نرى سورية وأهلها ينعمون بالأمن والاستقرار والازدهار الذي يستحقونه، وبإذن الله، القادم يحمل الخير لسورية وأهلها".