بينتو: اللاعبون الجدد يزيدون قوة «الأبيض» أمام إيران

أكّد مدرب منتخب الإمارات، البرتغالي باولو بينتو، جاهزية «الأبيض» قبل مواجهة منتخب إيران في الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، غداً، على استاد آزادي في العاصمة الإيرانية طهران، لافتاً إلى أن انضمام أربعة لاعبين جدد إلى قائمة الفريق يزيد من قوته في الفترة المقبلة.

وقال بينتو أمام وسائل الإعلام بحضور «الإمارات اليوم»: «سنخوض مباراة مهمة في مشوار الفريق خلال تصفيات كأس العالم، ونعلم أنها لن تكون سهلة أمام منافس قوي سيلعب على ملعبه وأمام جمهوره».

وأضاف: «منتخب إيران أفضل فريق في المجموعة الأولى، ومن أقوى المنتخبات في قارة آسيا، ويجب علينا التعلم من المباراتين السابقتين لنا أمامه في كأس أمم آسيا 2023، ولقاء الذهاب في تصفيات المونديال».

وتابع: «المباراة تحدٍ كبير، وبشكل عام المباراتان في التوقف الدولي الحالي لهما أهمية كبيرة في مشوار المنتخب الوطني خلال التصفيات».

ورداً على سؤال حول انضمام أربعة لاعبين جدد إلى قائمة المنتخب، وهم كايو لوكاس ولوان بيريرا من الشارقة، وجوناتاس سانتوس من الوصل، وعلاء الدين زهير من الوحدة، قال: «بالتأكيد هم إضافة جيدة جداً للفريق، وأنا سعيد بشكل عام بمجموعة اللاعبين، وبالنسبة إلى اللاعبين الجدد فإنهم يعملون بكل جد على الانسجام مع زملائهم والظهور بأفضل مستوى في المباراتين أمام إيران وكوريا الشمالية».

وأشار المدرب البرتغالي إلى جاهزية جميع اللاعبين، وقال: «اللاعبون انتظموا في التدريبات منذ بداية المعسكر، باستثناء هانت ماكنزي الذي انضم إلى الفريق، أول من أمس، وبشكل عام كل شيء يسير بشكل جيد».

وشدد على أن منتخب الإمارات سيقاتل من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وقال: «نؤمن تماماً بحظوظنا في التأهل إلى المونديال، لكن يجب علينا أن نركز في كل مباراة بشكل منفصل، ونرى بعد ذلك إلى أين من الممكن أن نصل في الجولة الأخيرة من التصفيات».

وأردف: «أرى أننا لعبنا بشكل جيد جداً في أغلب المباريات منذ بداية التصفيات، وتُعدّ مباراتنا فقط أمام كوريا الشمالية هي التي لم نظهر خلالها بالشكل الذي كنا نتوقعه، بينما خسارتنا أمام أوزبكستان لم تكن مستحقة بعدما لعبنا مباراة جيدة خارج ملعبنا».

وتحدث عن مدة معسكر إعداد المنتخب، وقال: «مدة المعسكر الحالي تُعدّ الأقصر مقارنة بالمعسكرات السابقة للمنتخب، إذ إنه من الأفضل دائماً أن يتم التحضير بوقت كافٍ، لكن يجب علينا أن نتعامل مع الوضع الحالي، ونستعد وفقاً للظروف التي نعيشها».

وأضاف بينتو: «سنركز على تجهيز اللاعبين للوصول إلى أفضل درجات الجاهزية، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة جيدة أمام إيران قبل مواجهة كوريا الشمالية في السعودية».

مدرب المنتخب:

. هانت ماكنزي انضم إلى الفريق.. وكل شيء يسير بشكل جيد.

. مدة المعسكر الحالي هي الأقصر مقارنة بالمعسكرات السابقة.