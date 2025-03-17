«أبوظبي إكستريم» تعود إلى باريس 19 أبريل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي إكستريم» للفنون القتالية عن عودة الحدث الرياضي العالمي الأبرز في رياضة الجوجيتسو والجرابلنج، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في نسختها التاسعة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة في نسخها السابقة، خصوصاً التي أُقيمت في فرنسا العام الماضي.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان لها، صدر أمس، أن البطولة المرتقبة ستقام في صالة «دوجو» الشهيرة في باريس 19 أبريل المقبل، لتجمع نخبة من أبرز الرياضيين العالميين في منافسات حماسية تشمل الجوجيتسو، والجرابلنج، والفنون القتالية المختلطة.

وتعد النسخة التاسعة في باريس محطة مهمة في مسيرة بطولة أبوظبي إكستريم التي ولدت قوية من أبوظبي كمنتج إماراتي، لتبقى وستستمر في تحقيق الانتشار والتوسع، حيث سيتم تقديم نظام تصنيف عالمي جديد يُحدد بناءً عليه ترتيب كل لاعب في البطولة ضمن الفئة التي ينافس فيها، ويُمنح الفائزون الأحزمة الخاصة بهم حسب ترتيبهم العالمي، بما يضيف بعداً جديداً للمنافسة، ويجعل البطولة منصة مهمة للتفوق الرياضي.

وذكر البيان: «من المتوقع أن تضم نسخة 2025 من البطولة أسماء كبيرة من أبطال العالم في الرياضات القتالية المختلطة والجوجيتسو والجرابلنج والجودو، كما ستضم النسخة التاسعة نزالات استعراضية للفئات العمرية الصغيرة، لتكون فرصة مثالية للاعبي الجيل الجديد لإظهار مهاراتهم، بما يفتح المجال أمامهم للتطور واكتساب الخبرات اللازمة للوصول إلى أعلى مستويات المنافسة، وتعتبر إضافة هذه الفئة خطوة مهمة نحو اكتشاف المواهب الواعدة ودعم مسيرتهم الرياضية».