مسفر: منتخب إيران ليس أفضل فنياً من «الأبيض»

قال مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، الدكتور عبدالله مسفر، إن الفرصة مواتية أمام الأبيض للفوز على مضيفه الإيراني، الخميس المقبل، ضمن المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن بشرط اختيار المدرب البرتغالي، باولو بينتو، التوليفة المنافسة خلال المباراة.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته برصيد 10 نقاط، خلف الإيراني المتصدر بـ16 نقطة، والأوزبكي الثاني بـ13 نقطة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «المؤشرات الفنية الأخيرة تدعم طموح اللاعبين في الوصول إلى كأس العالم، بجانب أن خط دفاع المنتخب شهد أخيراً إضافات نوعية بعناصر جديدة مثل لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير، وكذلك الجانب الهجومي بعد ضم كايو لوكاس ولوان بيريرا، إضافة إلى عملية التوازن الفني الكبير التي ستكون حاضرة في المباراة في جميع خطوط المنتخب، فضلاً عن أن المنتخب الإيراني، ورغم أنه يلعب في أرضه ووسط جمهوره، إلا أنه ليس أفضل فنياً من الأبيض، وشاهدنا ذلك خلال مباراة الذهاب».

وأضاف: «وضع المنتخب خلال التجمع الحالي بات مختلفاً، كونه ضم وجوهاً جديدة دخلت إلى القائمة، وهي وجوه مؤثرة قياساً بالمستوى الفني الذي قدمته في الدوري مع فرقها، ويفترض أن يكون لها تأثير إيجابي، وإضافة كبيرة للمنتخب، ولكم أن تتصوروا كيف سيكون وضع المنتخب عندما يلعب كايو لوكاس إلى جانب ليما، لكنني في الوقت ذاته أخشى من إمكانية جلوس بعض اللاعبين المؤثرين في دكة البدلاء، كون المدرب بينتو سيكون محتاراً بمن يلعب في التشكيلة الأساسية، بسبب الصورة التي أخذها عن اللاعبين من واقع مشاركتهم مع فرقهم في الدوري».

ودشن الأبيض الإماراتي منذ أسبوع معسكراً داخلياً بمنطقة جبل علي في دبي، إذ ضمت القائمة 27 لاعباً استعداداً لمباراتي إيران وكوريا الشمالية.

وأكمل مسفر: «ليس هناك منتخب مرّ بالظروف الحالية التي يمر بها الأبيض، إذ حدثت فيه خلال السنتين الماضيتين تغييرات كثيرة تصل إلى 90%».

وشدد مسفر على أن «لدينا منتخباً جيداً، لكن كان يفترض أن يخوض تجارب ودية لاختبار المدرب عناصره، وأن يخوض على الأقل مباراة ودية واحدة قبل مباراتي إيران وكوريا الشمالية، وإلا فإنه كيف يمكن للمدرب الحكم على مستويات اللاعبين ونسبة التفاهم بينهم، وأفضلية لاعب على آخر».